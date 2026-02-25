Turismo religioso em MG: 5 destinos para visitar na Quaresma

A Quaresma transforma Minas Gerais em um grande destino de fé, atraindo milhares de fiéis para além das conhecidas cidades históricas. Neste período de 40 dias que antecede a Páscoa, diversos santuários e municípios com forte tradição religiosa se tornam pontos de encontro para oração, peregrinação e participação em rituais centenários.

O movimento intensifica a busca por locais que oferecem uma programação especial, combinando a riqueza cultural do estado com a devoção do período. As celebrações vão de grandes procissões a cerimônias mais intimistas, preservadas há gerações, proporcionando experiências que conectam os visitantes à história e à espiritualidade mineira.

Para quem busca vivenciar a Quaresma de forma mais profunda, Minas Gerais reserva roteiros que vão além do circuito tradicional. Cada um desses locais oferece uma perspectiva única sobre as tradições e a fé que marcam o estado.

Caeté: Santuário da Serra da Piedade

O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, fica no ponto mais alto da Serra da Piedade, a 1.746 metros de altitude. A peregrinação ao local se intensifica na Quaresma, com missas e momentos de oração que reúnem devotos em busca de um ambiente de reflexão e contato com a natureza.

Congonhas: Santuário do Bom Jesus de Matosinhos

Conhecida como a “Cidade dos Profetas”, Congonhas abriga o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, um patrimônio mundial da UNESCO desde 1985. As 12 esculturas dos profetas, obras de Aleijadinho, e as capelas que representam a Via Sacra criam um cenário único e impactante para as celebrações da Semana Santa.

Baependi: Santuário de Nhá Chica

No sul de Minas, Baependi é o destino dos devotos de Francisca de Paula de Jesus, a Nhá Chica. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, onde seu corpo está sepultado, recebe um grande número de peregrinos. A cidade organiza uma programação especial que relembra a vida da beata, conhecida como a “Mãe dos Pobres”.

Juiz de Fora: Semana Santa tradicional

A cidade na Zona da Mata se destaca por uma das Semanas Santas mais organizadas do estado. As celebrações incluem a Procissão do Encontro e a encenação da Paixão de Cristo. As igrejas históricas do centro, como a Catedral Metropolitana, são o palco principal dos eventos que mobilizam a comunidade e os visitantes.

Prados: Rituais e música barroca

Vizinha de Tiradentes, a pequena Prados preserva rituais seculares da Semana Santa. A cidade é famosa pelo "Ofício de Trevas", uma cerimônia iluminada apenas por velas, e pelas apresentações da Orquestra e Coro Lira Ceciliana, que executam músicas barrocas sacras. A atmosfera histórica torna a experiência singular.

