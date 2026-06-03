Padre Fábio de Melo sobre cartaz feito com IA: 'Quem fez essa desgraceira?'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma publicação da Prefeitura de Abaré (BA) viralizou nas redes sociais por um motivo inesperado. O objetivo era divulgar a participação do padre Fábio de Melo na tradicional Trezena de Santo Antônio, mas a arte promocional chamou atenção pela imagem gerada por inteligência artificial que deixou o religioso praticamente irreconhecível e culminou em um comentário descontraído do padre e cantor.

Cartaz da participação de Padre Fábio de Melo numa festa "catílica" no município de Abaré, na Bahia.

@pefabiodemelo pic.twitter.com/4W36WPjF7l — Katharina Gurgel (@Kathgurgel) May 31, 2026

O show do sacerdote está marcado para este domingo (7/6) e integra a programação da festa religiosa, uma das mais tradicionais do município baiano. No entanto, foi o cartaz de divulgação que acabou roubando a cena nos últimos dias.

Além da aparência incomum atribuída ao padre, internautas identificaram erros de grafia no material. Um dos mais comentados foi a expressão "atração catílica" em vez de "atração católica", que rapidamente se transformou em meme e gerou uma série de brincadeiras nas redes sociais.

A repercussão foi tão grande que chegou ao próprio padre Fábio de Melo, conhecido por seu bom humor na internet. "Misericórdia! Quem fez essa desgraceira?", escreveu, acompanhado de emojis de risada.

Padre Fábio de Melo deixou comentário bem-humorado em post feito com IA Redes sociais

Os comentários bem-humorados não pararam por aí. "Atração Catílica canta o que exatamente?", perguntou um perfil. "Músicas catílicas e envagéliticas”, respondeu o padre artista.

Em outro comentário, o religioso afirmou que gostaria de conhecer o responsável pela criação da arte para "virar amigo dessa pessoa", mantendo o tom descontraído que marcou toda a repercussão do episódio.

Alguns usuários disseram que a imagem parecia uma "versão indiana" do padre, enquanto outros afirmaram que as feições lembravam um boneco de cera. "O estagiário foi moleque", brincou um internauta. "Sabor padre Fábio de Melo", escreveu outro.

Diante da repercussão, a Prefeitura de Abaré removeu a publicação original e divulgou uma nova peça promocional para anunciar o show, dessa vez com a foto real do artista. Mesmo assim, o segundo cartaz também recebeu comentários de internautas que consideraram a imagem diferente da aparência real do sacerdote.

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Apesar do episódio, a programação da Trezena de Santo Antônio segue normalmente. Padre Fábio de Melo continua confirmado como uma das principais atrações da festa, que movimenta o município até 13 de junho.