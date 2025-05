Padre Fábio atribui perseguição à polarização: Sou atacado pelos dois lados

O padre Fábio de Melo desabafou, nessa terça-feira (20/5), sobre os ataques que tem sofrido nas redes sociais nos últimos dias. Em publicações feita no Instagram, o padro atribuiu os ataques contra ele à polarização política. "Sou atacado dos dois lados", escreveu o padre.

O pronunciamento veio após a repercussão de um episódio ocorrido em uma loja da Havanna, no Shopping Joinville, em Santa Catarina, que resultou na demissão de um funcionário.

O episódio ocorreu em 13 de maio, quando o padre foi até a loja para comprar um doce de leite e percebeu uma diferença entre o preço exibido na prateleira e o valor cobrado no caixa. Ao mencionar o Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao cliente o direito de pagar o menor preço em casos assim, o gerente foi chamado.

Segundo Fábio de Melo, no entanto, o responsável pelo local em nenhum momento se dirigiu diretamente a ele e, em vez de reconhecer o equívoco, preferiu questionar os próprios funcionários.

Embora o padre tenha lamentado a demissão do funcionário, ele foi fortemente criticado nas redes sociais. "As pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios (...). A polarização política está por trás de tudo. Sempre esteve. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio", escreveu o padre em sua rede social.

"Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções. Eu sempre escolhi em não estar em nenhum deles. Por isso sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu o meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político", completou.

O padre também disse que o ambiente das redes sociais estimulam a crueldade e facilitam a propagação de mentiras e calúnias. “O ódio virtual se manifesta da pior forma. Mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas, achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa tanto que prostra a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, lá estão os comentários desqualificando a minha vida, ferindo a minha honra, atentando contra a minha verdade", afirmou.

No desabafo, Fábio de Melo revelou estar emocionalmente abalado com a repercussão e sugeriu um distanciamento do mundo digital. "Não sei como você tem sobrevivido às novas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. Proteja-se. Em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o Diabo criou: o mundo virtual”, finalizou.