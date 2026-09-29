O que os brasileiros levam na mudança: itens que revelam o novo cotidiano

A lista de objetos transportados durante uma mudança residencial pode revelar muito sobre os hábitos de consumo e as novas formas de usar a casa. Um levantamento com 154,5 mil pedidos de mudança, registrados entre maio de 2024 e abril de 2026, mostra que, além dos itens básicos, os brasileiros carregam consigo objetos ligados a trabalho, lazer e interesses pessoais.

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A análise da plataforma Muda Muda, que conecta clientes a empresas de mudança, identificou que, entre geladeiras e sofás, aparecem cadeiras gamers, instrumentos musicais e equipamentos esportivos, pintando um retrato do dia a dia doméstico.

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A lista que vai além do básico

Em 86.783 pedidos que detalhavam os itens, alguns objetos se destacaram pela frequência. A geladeira apareceu em 71,3% deles, seguida por televisão (66,2%), sofá (61,6%) e máquina de lavar roupa (58,3%). Cama de casal (58%), fogão (49%) e micro-ondas (47,1%) também figuram entre os mais comuns.

Quando a lista se afasta do essencial, surgem novos hábitos. A cadeira gamer, por exemplo, foi registrada em 1.501 pedidos. Adegas de vinho constam em 4.458 solicitações, enquanto instrumentos musicais, como os mais de 2,5 mil violões, aparecem em 5.172 mudanças.

Sérgio Axelrud Galbinski, Diretor de Estratégia Digital do Muda Muda, explica que um item como a cadeira gamer pode indicar tanto lazer quanto trabalho remoto. “O interessante é observar que esses objetos aparecem ao lado dos itens básicos da casa e ajudam a mostrar o que cada pessoa incorporou à própria rotina”, afirma.

Hábitos também mudam de acordo com o lugar

A composição das mudanças varia pelo país. O botijão de gás, presente em 29,9% das listas, atingiu 51,9% dos pedidos no Pará, mas ficou em apenas 23,8% em Santa Catarina. No nível municipal, Duque de Caxias (RJ) registrou o item em 49,7% das mudanças, contra 10,3% em Florianópolis (SC).

Eduardo Axelrud, Diretor de Marca e Relações Institucionais, sugere que uma das hipóteses é a estrutura dos imóveis. “Em uma mudança para um endereço com gás encanado, por exemplo, o morador pode não ter motivo para transportar o botijão”, pontua.

Quando a casa é espaço de trabalho e lazer

A análise também revela como a residência se tornou um local para atividades profissionais e hobbies. Foram registradas 19 autoclaves, 36 macas de estética ou tatuagem e equipamentos completos de consultórios, como uma estrutura odontológica no Rio de Janeiro.

O lazer se manifesta em itens de grande porte. A lista inclui:

35 caiaques;

59 canoas;

376 pranchas de surf;

567 bicicletas ergométricas;

70 mesas de sinuca;

571 cervejeiras;

561 motocicletas.

Vitrolas ou toca-discos foram incluídos em 124 pedidos. Em um deslocamento de São Paulo para Ilhabela, a lista continha um caiaque, equipamento de mergulho e um sistema de som, mostrando como os interesses pessoais viajam junto com os moradores.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria