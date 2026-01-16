Casa em ordem: 20 itens que você não precisa e pode descartar hoje
De utensílios de cozinha a cabos emaranhados: veja a lista de objetos que só ocupam espaço e aprenda a organizar a casa de forma prática
Manter a casa em ordem pode parecer uma tarefa sem fim, principalmente quando olhamos ao redor e percebemos a quantidade de objetos acumulados. Com o tempo, é natural guardar itens que um dia foram úteis, mas que hoje apenas ocupam espaço e geram uma sensação de desorganização constante.
A boa notícia é que uma organização prática pode transformar os ambientes. Separar o que não tem mais utilidade é o primeiro passo para criar um lar mais funcional e agradável. Para ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 20 itens que você provavelmente não precisa e pode descartar hoje mesmo, abrindo espaço para o que realmente importa.
Utensílios de cozinha repetidos: quantos abridores de lata ou espátulas você realmente precisa? Muitas vezes, acumulamos utensílios que cumprem a mesma função. Mantenha apenas um de cada, o que estiver em melhor estado, e doe o restante.
Brinquedos velhos: brinquedos que não são mais usados podem ganhar uma nova vida nas mãos de outras crianças. Separe os que estão em bom estado para doação e descarte os que estiverem quebrados.
Papéis, comprovantes e faturas: faturas antigas e comprovantes de compras costumam se espalhar por gavetas e superfícies. Digitalize o que for importante, verifique os prazos de garantia e descarte o resto sem peso na consciência.
Excesso de potes de plástico: guardar potes sem tampa ou manchados só ocupa um espaço valioso no armário. Fique apenas com os conjuntos completos e em bom estado.
Itens de um quarto de hóspedes sem uso: um cômodo que raramente recebe visitas pode ser melhor aproveitado como escritório ou um canto de leitura. Avalie a frequência de uso e considere dar uma nova função ao espaço.
Muitas cestas organizadoras: cestas são ótimas para organizar, mas em excesso podem criar mais desordem visual. Use-as com propósito e desfaça-se daquelas que não têm uma função clara.
Produtos de limpeza vencidos: verifique a validade dos produtos de limpeza guardados. Muitos perdem a eficácia com o tempo e só servem para ocupar espaço. Descarte-os de forma adequada.
Cabos e carregadores antigos: a tecnologia avança e aquela gaveta cheia de cabos de aparelhos antigos se torna inútil. Separe apenas os que você usa e leve o restante para um ponto de coleta de lixo eletrônico.
Chaves sem identificação: chaves soltas que você não sabe mais o que abrem são um mistério que não precisa ser resolvido. Se não consegue identificá-las, é hora de descartá-las.
Lembranças de viagem sem valor sentimental: ímãs de geladeira, pequenas estatuetas e cartões postais podem poluir o ambiente. Mantenha apenas as lembranças que trazem boas recordações e harmonize-as na decoração.
Toalhas velhas e ásperas: toalhas que já perderam a maciez e a capacidade de absorção não são úteis. Muitas podem ser doadas para abrigos de animais ou usadas como panos de limpeza.
Amostras de hotel: aqueles pequenos frascos de xampu e sabonete são ótimos para viagens, mas acumulá-los na gaveta do banheiro não é prático. Use o que tem ou descarte.
Mesas de canto "pega-tudo": se você tem uma mesa onde tudo é deixado temporariamente, ela provavelmente virou um ponto de desordem. Defina um lugar para cada coisa e mantenha a superfície livre.
Capas de sofá antigas: capas ou mantas que não se ajustam bem ao sofá ou que já estão desgastadas podem deixar a sala com um aspecto desleixado. Invista em uma peça de qualidade ou deixe o estofado original à mostra.
Almofadas em excesso: almofadas decoram, mas em grande quantidade atrapalham. Se você precisa tirá-las do sofá para se sentar, é sinal de que há mais do que o necessário.
Caixas de eletrônicos sem garantia: guardar a caixa de um produto durante o período de garantia faz sentido. Depois disso, ela se torna apenas um volume extra no armário. Desmonte e recicle.
Roupas e acessórios não utilizados: a regra é clara: se você não usou uma peça no último ano, a chance de voltar a usar é pequena. Doe, venda ou ajuste o que for possível.
Livros que não serão lidos novamente: livros não devem ser jogados fora, mas podem circular. Doe para bibliotecas, escolas ou sebos aqueles títulos que você já leu e não pretende reler.
Presentes que você não gostou: não se sinta culpado por passar adiante um presente que não combina com seu estilo. O importante foi a intenção de quem deu. Doe para alguém que possa aproveitá-lo.
Espaços sem uso definido: um canto vazio ou um corredor largo podem ser otimizados. Transforme áreas ociosas em locais úteis, como um pequeno espaço para exercícios ou uma estante para plantas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.