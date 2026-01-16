Casa em ordem: 20 itens que você não precisa e pode descartar hoje

Manter a casa em ordem pode parecer uma tarefa sem fim, principalmente quando olhamos ao redor e percebemos a quantidade de objetos acumulados. Com o tempo, é natural guardar itens que um dia foram úteis, mas que hoje apenas ocupam espaço e geram uma sensação de desorganização constante.

A boa notícia é que uma organização prática pode transformar os ambientes. Separar o que não tem mais utilidade é o primeiro passo para criar um lar mais funcional e agradável. Para ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 20 itens que você provavelmente não precisa e pode descartar hoje mesmo, abrindo espaço para o que realmente importa.

Utensílios de cozinha repetidos: quantos abridores de lata ou espátulas você realmente precisa? Muitas vezes, acumulamos utensílios que cumprem a mesma função. Mantenha apenas um de cada, o que estiver em melhor estado, e doe o restante.

Brinquedos velhos: brinquedos que não são mais usados podem ganhar uma nova vida nas mãos de outras crianças. Separe os que estão em bom estado para doação e descarte os que estiverem quebrados.

Papéis, comprovantes e faturas: faturas antigas e comprovantes de compras costumam se espalhar por gavetas e superfícies. Digitalize o que for importante, verifique os prazos de garantia e descarte o resto sem peso na consciência.

Excesso de potes de plástico: guardar potes sem tampa ou manchados só ocupa um espaço valioso no armário. Fique apenas com os conjuntos completos e em bom estado.

Itens de um quarto de hóspedes sem uso: um cômodo que raramente recebe visitas pode ser melhor aproveitado como escritório ou um canto de leitura. Avalie a frequência de uso e considere dar uma nova função ao espaço.

Muitas cestas organizadoras: cestas são ótimas para organizar, mas em excesso podem criar mais desordem visual. Use-as com propósito e desfaça-se daquelas que não têm uma função clara.

Produtos de limpeza vencidos: verifique a validade dos produtos de limpeza guardados. Muitos perdem a eficácia com o tempo e só servem para ocupar espaço. Descarte-os de forma adequada.

Cabos e carregadores antigos: a tecnologia avança e aquela gaveta cheia de cabos de aparelhos antigos se torna inútil. Separe apenas os que você usa e leve o restante para um ponto de coleta de lixo eletrônico.

Chaves sem identificação: chaves soltas que você não sabe mais o que abrem são um mistério que não precisa ser resolvido. Se não consegue identificá-las, é hora de descartá-las.

Lembranças de viagem sem valor sentimental: ímãs de geladeira, pequenas estatuetas e cartões postais podem poluir o ambiente. Mantenha apenas as lembranças que trazem boas recordações e harmonize-as na decoração.

Toalhas velhas e ásperas: toalhas que já perderam a maciez e a capacidade de absorção não são úteis. Muitas podem ser doadas para abrigos de animais ou usadas como panos de limpeza.

Amostras de hotel: aqueles pequenos frascos de xampu e sabonete são ótimos para viagens, mas acumulá-los na gaveta do banheiro não é prático. Use o que tem ou descarte.

Mesas de canto "pega-tudo": se você tem uma mesa onde tudo é deixado temporariamente, ela provavelmente virou um ponto de desordem. Defina um lugar para cada coisa e mantenha a superfície livre.

Capas de sofá antigas: capas ou mantas que não se ajustam bem ao sofá ou que já estão desgastadas podem deixar a sala com um aspecto desleixado. Invista em uma peça de qualidade ou deixe o estofado original à mostra.

Almofadas em excesso: almofadas decoram, mas em grande quantidade atrapalham. Se você precisa tirá-las do sofá para se sentar, é sinal de que há mais do que o necessário.

Caixas de eletrônicos sem garantia: guardar a caixa de um produto durante o período de garantia faz sentido. Depois disso, ela se torna apenas um volume extra no armário. Desmonte e recicle.

Roupas e acessórios não utilizados: a regra é clara: se você não usou uma peça no último ano, a chance de voltar a usar é pequena. Doe, venda ou ajuste o que for possível.

Livros que não serão lidos novamente: livros não devem ser jogados fora, mas podem circular. Doe para bibliotecas, escolas ou sebos aqueles títulos que você já leu e não pretende reler.

Presentes que você não gostou: não se sinta culpado por passar adiante um presente que não combina com seu estilo. O importante foi a intenção de quem deu. Doe para alguém que possa aproveitá-lo.