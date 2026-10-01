Metrô será gratuito e opera com horários especiais neste domingo (4/10)

O Metrô de Belo Horizonte informou que funcionará com horário especial e de forma gratuita neste domingo (4/10) devido ao primeiro turno das eleições. Para atender ao aumento da demanda, os trens vão operar com intervalos de 10 minutos entre as 7h e 18h, e de 15 minutos nos demais horários.

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Além disso, não haverá cobrança de tarifa durante todo o dia, conforme previsto no art. 4º, § 9º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que assegura a utilização gratuita do transporte coletivo intermunicipal de caráter urbano ou metropolitano nos dias de eleição.

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