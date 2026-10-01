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PREVENÇÃO

BH: Defesa Civil faz simulado para evitar enchentes na Bernardo Vasconcelos

Saiba como funciona a operação preventiva que fecha a avenida na tarde desta quinta (1º/10) para garantir a segurança da população em dias de chuva forte

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01/10/2026 00:00 - atualizado em 01/10/2026 09:10

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BH: Defesa Civil faz simulado para evitar enchentes na Bernardo Vasconcelos
Ação da Defesa Civil simula fechamento preventivo de avenida para treinar resposta a riscos de inundação em Belo Horizonte. crédito: Divulgação/PBH

A Defesa Civil de Belo Horizonte realiza nesta quinta-feira (1º), às 15h30, o 6º simulado para o fechamento preventivo da Avenida Bernardo Vasconcelos, na região Nordeste. O objetivo é aprimorar a resposta das equipes em situações de risco de inundação e fortalecer a integração entre os órgãos municipais.

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O treinamento busca garantir que o bloqueio de áreas vulneráveis ocorra de forma rápida, coordenada e segura durante chuvas fortes. A atividade começará às 15h30, com o fechamento da via programado para as 16h. Para não afetar o trânsito, a interdição durará apenas dois minutos.

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A operação contará com a participação de equipes da BHTrans, do Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e da Guarda Civil Municipal, além da Defesa Civil. A Avenida Bernardo Vasconcelos é um dos pontos da capital que recebem atenção especial durante temporais devido à possibilidade de alagamentos.

Um modelo reconhecido nacionalmente

Durante o exercício, serão testados a mobilização das equipes, a comunicação entre os órgãos, a sinalização e a interrupção do trânsito. A orientação aos motoristas e a posterior liberação da via também fazem parte do processo.

A estratégia de fechamento preventivo de vias, já usada em simulados na Avenida Tereza Cristina, foi apresentada à Defesa Civil Nacional. A iniciativa foi reconhecida como uma boa prática de proteção e prevenção, com recomendação para ser replicada em outros municípios.

O modelo se baseia na atuação antecipada, a partir do monitoramento das condições meteorológicas. As equipes são mobilizadas para pontos definidos para realizar o fechamento antes que a elevação das águas represente perigo, impedindo o acesso de veículos e pedestres.

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Esses treinamentos permitem que os profissionais conheçam suas funções e pontos de atuação, além de ajudar a identificar ajustes necessários nos procedimentos antes de uma ocorrência real.

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