BR-040: depois de 16 horas, pista é totalmente liberada na Zona da Mata

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Depois de 16 horas, a pista da BR-040, em Oliveira Fortes, na Zona da Mata, foi totalmente liberada na manhã desta quinta-feira (1º/10). A rodovia estava interditada parcialmente desde as 19h20 de ontem devido a um acidente envolvendo uma carreta. O motorista morreu no local.

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Segundo a concessionária EPR Via Mineira, responsável pela via, o tombamento da carreta foi registrado na altura do km 732,5. Com isso, a carga transportada pela carreta ficou espalhada pela pista, provocando inicialmente a interdição completa da rodovia nos dois sentidos. Na manhã de hoje, uma faixa da rodovia ainda estava interditada.

Equipes da concessionária foram mobilizadas com viaturas de inspeção, ambulância, guinchos e equipes responsáveis pela sinalização e conservação da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia também foram acionadas.

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Durante a noite, as equipes trabalharam na retirada da carga e na limpeza da pista. Às 22h40, uma faixa foi liberada em cada sentido. Já à 1h39 desta quinta-feira, as duas faixas no sentido Juiz de Fora foram liberadas, enquanto o trânsito no sentido Belo Horizonte permaneceu restrito a uma faixa.