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BR-040: depois de 16 horas, pista é totalmente liberada na Zona da Mata

Acidente envolvendo uma carreta ocorreu na noite dessa quarta-feira (30) em Oliveira Fortes. Por volta das 22h40, já havia sido liberada uma faixa em cada sentido

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Izabella Caixeta
Wellington Barbosa
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/10/2026 12:14 - atualizado em 01/10/2026 16:01

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Carreta tomba e espalha carga na BR-040; motorista morre em MG
Carreta tomba e espalha carga na BR-040. Motorista morre em MG crédito: Redes Sociais/Reprodução

Depois de 16 horas, a pista da BR-040, em Oliveira Fortes, na Zona da Mata, foi totalmente liberada na manhã desta quinta-feira (1º/10). A rodovia estava interditada parcialmente desde as 19h20 de ontem devido a um acidente envolvendo uma carreta. O motorista morreu no local.

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Segundo a concessionária EPR Via Mineira, responsável pela via, o tombamento da carreta foi registrado na altura do km 732,5. Com isso, a carga transportada pela carreta ficou espalhada pela pista, provocando inicialmente a interdição completa da rodovia nos dois sentidos. Na manhã de hoje, uma faixa da rodovia ainda estava interditada.

Equipes da concessionária foram mobilizadas com viaturas de inspeção, ambulância, guinchos e equipes responsáveis pela sinalização e conservação da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia também foram acionadas.

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Durante a noite, as equipes trabalharam na retirada da carga e na limpeza da pista. Às 22h40, uma faixa foi liberada em cada sentido. Já à 1h39 desta quinta-feira, as duas faixas no sentido Juiz de Fora foram liberadas, enquanto o trânsito no sentido Belo Horizonte permaneceu restrito a uma faixa.

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