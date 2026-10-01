Metrô BH: Estação Amazonas começa a funcionar com cobrança

A partir desta quinta-feira (1º/10) a Estação Amazonas, da Linha 2 do metrô, passa a funcionar com cobrança. Para embarcar, os passageiros precisam pagar a tarifa de R$ 6, como acontece nas demais estações. Desde a inauguração, no início de julho de 2026, a estação estava funcionando como teste e de forma gratuita.

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Com a mudança, a Estação Amazonas passa a funcionar de segunda a sexta-feira, das 5h15 às 23h. Por enquanto, aos finais de semana e feriados, a nova parada seguirá fechada para a finalização das atividades de implantação de infraestrutura. O funcionamento de segunda a segunda-feira está previsto para 1º de novembro.

Metrô BH inicia operação comercial na Estação Amazonas nesta quinta-feira (01/10) Edésio Ferreira/EM

Expansão do Metrô BH

O metrô de BH está em expansão com a Linha 2, que começou a inaugurar as estações este ano. A Linha 1 liga a Estação Vilarinho, na região Norte de BH, à Estação Novo Eldorado, em Contagem. Essa linha conta com 29,8 km e possui 21 estações ativas.

Muito aguardado pelos belo-horizontinos, o projeto de expansão do metrô com a Linha 2 inclui 10,5 km de extensão e sete estações, ligando a região Oeste até o Barreiro.

Das sete estações previstas, apenas a Nova Suíça e Amazonas foram inauguradas, ambas em julho de 2026. A Nova Suíça já está funcionando normalmente com cobrança e de segunda a segunda. As estações Nova Gameleira, Nova Cintra e Vista Alegre têm previsão para inauguração em 2027 e as estações Ferrugem e Barreiro ficam para 2028.

Novas rotas até 2028

Estação Nova Suíça: Bairro Nova Suíça (Oeste). Ponto de conexão e baldeação para a Linha 1.

Estação Amazonas: Avenida Amazonas, esquina com Rua Engenheiro Felipe Caldas (próxima ao Expominas).

Estação Nova Gameleira: Região do Bairro Nova Gameleira (próxima à Rua Tupã).

Estação Nova Cintra: Região do Bairro Nova Cintra (na antiga faixa ferroviária).

Estação Vista Alegre: Região do Bairro Vista Alegre (Oeste).

Estação Ferrugem: Limite entre os municípios de Belo Horizonte e Contagem.

Estação Barreiro: Terminal definitivo da linha, ao lado da estação de ônibus BH BUS Barreiro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice