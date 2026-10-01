BH pode ter calor recorde nesta quinta (1/10): termômetros perto dos 37°C

Belo Horizonte pode chegar aos 37°C nesta quinta-feira (1º/10), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Caso a temperatura se confirme, a capital mineira poderá superar o atual recorde de calor de 2026, de 36,6°C.

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A expectativa também era de 37°C nessa quarta-feira (30/9), mas os termômetros não chegaram à marca. A maior temperatura registrada foi de 35,3°C, às 12h, em Venda Nova, conforme a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Para esta quinta, o Inmet prevê temperatura mínima de 21°C e máxima de 37°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 25% durante a tarde.

Apesar do calor intenso, também há possibilidade de chuva. A previsão indica céu com muitas nuvens durante a manhã e possibilidade de chuva isolada à tarde. À noite, são esperadas pancadas de chuva.

Recorde segue em 36,6°C

A maior temperatura registrada em Belo Horizonte neste ano continua sendo a da última terça-feira (29/9), quando os termômetros chegaram aos 36,6°C na Pampulha, conforme a Defesa Civil.

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O calor de 35,3°C dessa quarta-feira entrou para a lista como a quarta maior temperatura registrada na capital em 2026.

Maiores temperaturas registradas em BH em 2026