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PREVISÃO DO TEMPO

BH pode ter calor recorde nesta quinta (1/10): termômetros perto dos 37°C

Inmet prevê máxima de 37°C nesta quinta-feira (1º), acima do atual recorde de 36,6°C registrado na terça (29)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/10/2026 05:45 - atualizado em 01/10/2026 07:20

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BH enfrenta calorão nesta quarta-feira (19)
BH tem sofrido com o calor nos últimos dias crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Belo Horizonte pode chegar aos 37°C nesta quinta-feira (1º/10), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Caso a temperatura se confirme, a capital mineira poderá superar o atual recorde de calor de 2026, de 36,6°C.

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A expectativa também era de 37°C nessa quarta-feira (30/9), mas os termômetros não chegaram à marca. A maior temperatura registrada foi de 35,3°C, às 12h, em Venda Nova, conforme a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Para esta quinta, o Inmet prevê temperatura mínima de 21°C e máxima de 37°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 25% durante a tarde.

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Apesar do calor intenso, também há possibilidade de chuva. A previsão indica céu com muitas nuvens durante a manhã e possibilidade de chuva isolada à tarde. À noite, são esperadas pancadas de chuva.

Recorde segue em 36,6°C

A maior temperatura registrada em Belo Horizonte neste ano continua sendo a da última terça-feira (29/9), quando os termômetros chegaram aos 36,6°C na Pampulha, conforme a Defesa Civil.

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O calor de 35,3°C dessa quarta-feira entrou para a lista como a quarta maior temperatura registrada na capital em 2026.

Maiores temperaturas registradas em BH em 2026

  1. 29/9 — 36,6°C — Pampulha (Inmet)
  2. 27/9 — 35,6°C — Venda Nova (PBH)
  3. 30/8 — 35,4°C — Pampulha (Inmet)
  4. 30/9 — 35,3°C — Venda Nova (PBH)
  5. 22/9 — 35,2°C — Venda Nova (PBH)
  6. 1º/1 — 34,8°C — Venda Nova (PBH)
  7. 9/8 — 34,7°C — Venda Nova (PBH)
  8. 12/9 — 34,6°C — Pampulha (Inmet)
  9. 10/8 — 34,5°C — Venda Nova (PBH)
  10. 5/9 — 34,3°C — Pampulha (Inmet)

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