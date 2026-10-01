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MOBILIDADE URBANA

Linha 3052 ganha viagens diretas e sem paradas a partir desta quinta em BH

Cinco viagens vão seguir diretamente do Terminal BH Shopping para a Estação Diamante nos dias úteis

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/10/2026 05:30 - atualizado em 01/10/2026 05:30

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ônibus de bh
Ônibus da linha 3052 terá cinco viagens expressas pela manhã; veja horários crédito: PBH/Divulgação

A linha de ônibus 3052 (Estação Diamante/BH Shopping – via Havaí) passa a contar, a partir desta quinta-feira (1º/10), com cinco viagens de retorno expresso durante o pico da manhã dos dias úteis.

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Nas novas viagens, os ônibus sairão do Terminal BH Shopping e seguirão diretamente para a Estação Diamante, sem realizar paradas no trajeto.

Segundo a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), a mudança tem como objetivo reduzir o tempo de viagem no retorno à estação de integração e melhorar a operação da linha.

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Como vão funcionar as viagens

As cinco viagens expressas serão realizadas entre 5h e 6h40 e ficarão intercaladas com os demais horários da linha. As outras viagens continuarão realizando normalmente o trajeto pelo Bairro Havaí.

Para identificar os ônibus que seguirão diretamente para a Estação Diamante, os passageiros deverão observar o painel do veículo, que exibirá a indicação “Retorno Expresso”.

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A mudança está sendo divulgada por meio de cartazes dentro dos ônibus, no ponto do BH Shopping e na Estação Diamante. Representantes da Comissão Regional de Transporte e Trânsito (CRTT) também participam da divulgação das alterações.

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