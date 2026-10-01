BH tem alerta para chuva com raios e ventos de até 60km/h

Belo Horizonte está sob alerta para a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar a cerca de 60 km/h até as 8h de sexta-feira (2/10). A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção durante os períodos de chuva intensa, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, próximas a córregos e ribeirões e em regiões de encosta.



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A orientação é evitar o tráfego e a permanência em locais com histórico de alagamentos durante as pancadas mais fortes. A população também não deve atravessar ruas inundadas ou permitir que crianças brinquem em enxurradas e nas proximidades de cursos d’água.

Com a previsão de ventos fortes, a recomendação é não se abrigar nem estacionar veículos sob árvores. Moradores de áreas de encosta e morros devem ficar especialmente atentos a sinais que possam indicar movimentação do terreno.

Em caso de rachaduras em paredes, surgimento de fendas ou depressões no terreno ou aparecimento de minas d’água, a Defesa Civil deve ser acionada imediatamente. Cabos elétricos rompidos também não devem ser tocados ou aproximados. Nessas situações, a orientação é entrar em contato com a Cemig, pelo telefone 116, ou com a Defesa Civil, pelo 199.

Durante tempestades com raios, a recomendação é permanecer em locais seguros, longe de áreas abertas, e evitar o uso de equipamentos elétricos.

Como receber os alertas

Os moradores da capital mineira podem receber gratuitamente alertas da Defesa Civil sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp da Defesa Civil.

Também é possível receber os avisos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência, e o serviço não tem custo.

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Os alertas e as recomendações também podem ser acompanhados pelas redes sociais da Defesa Civil de Belo Horizonte, no Instagram, Facebook, X e no canal público do Telegram, pelo endereço defesacivilbh.