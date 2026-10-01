Santa Luzia reforça segurança no Conselho Tutelar após agressão de pai

A Prefeitura de Santa Luzia anunciou novas medidas para reforçar a segurança e proteger os servidores e o público no Conselho Tutelar Distrito. A decisão ocorre após o episódio da última segunda-feira (28/09), em que um conselheiro tutelar de 56 anos foi agredido e ameaçado pelo pai de uma criança durante um atendimento no Conjunto Cristina.

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O ataque levou à paralisação temporária das atividades presenciais no local por falta de segurança, funcionando apenas em regime de plantão.

Reunião de emergência

Para solucionar o problema e retornar o atendimento com proteção adequada, uma reunião foi realizada na sede do Conselho Tutelar Distrito nessa quarta-feira (30/9).

Participaram do encontro: o secretário municipal de Segurança Pública (Cel. Renato Cintra), o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (Rodrigo Maia), o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), conselheiros tutelares e representantes da Guarda Civil Municipal (GCM).

Mudanças definidas

A partir de 1º de outubro de 2026, um agente da Guarda Civil Municipal permanecerá na unidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O prédio do Conselho Tutelar agora será o ponto de apoio para os guardas municipais que fazem o policiamento de bicicleta no bairro, aumentando a circulação de agentes na região.

Sempre que a equipe for atender famílias com histórico conhecido de violência ou que ofereçam perigo, a Guarda Municipal será avisada com antecedência para planejar a recepção e acompanhar o atendimento presencialmente.

Situações graves de ameaça ou tumulto terão acionamento prioritário por meio de canal direto com a regional e pela central 153.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a agressão ocorreu por volta das 13h20 de segunda-feira (28/9). Um casal compareceu à unidade acompanhado do filho, diagnosticado com TDAH, para a aplicação de uma nova medida protetiva. A família já possuía histórico de acompanhamento e denúncias de comportamento violento.

Durante o procedimento, o pai tentou retirar a criança do local à força. Ao tentar intervir e impedir, o conselheiro tutelar foi empurrado e atingido pelo agressor. O homem ameaçou o conselheiro antes de ser contido por testemunhas no local. A criança permaneceu em segurança sob a proteção do Conselho Tutelar.

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Em nota, a Prefeitura de Santa Luzia destacou que as ações têm como objetivo garantir a integridade dos conselheiros e servidores, assegurando a continuidade da prestação de serviços à comunidade com a devida proteção.