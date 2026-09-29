Conselheiro tutelar é agredido por pai durante atendimento em Santa Luzia

Um episódio de violência foi registrado em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (28/9). Um conselheiro tutelar, de 56 anos, foi agredido fisicamente por um homem, pai de uma criança, dentro da sede do órgão, localizada na Avenida Senhor do Bonfim, no Conjunto Cristina. O caso resultou na suspensão das atividades presenciais do local por falta de segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por volta das 13h20, o suspeito e sua mulher — acompanhados do filho, que possui transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) — compareceram ao Conselho Tutelar para uma consulta. A família já acumulava histórico no órgão, com denúncias relativas a comportamentos violentos e aplicação anterior de medidas protetivas.

Durante o atendimento referente à aplicação de uma nova medida de proteção, o pai se exaltou e tentou retirar a criança do local à força, o que não era permitido. Tentando impedir a ação do homem, o conselheiro tutelar foi agredido e empurrado. A vítima relatou não se lembrar com exatidão dos detalhes do golpe recebido devido ao impacto.

Agressões verbais e ameaças de retorno foram proferidas pelo suspeito antes que as pessoas presentes no estabelecimento interviessem para conter a confusão. A criança permaneceu sob a salvaguarda do Conselho Tutelar.

Atendimento presencial suspenso

Como consequência direta do ataque, o Conselho Tutelar de Santa Luzia – Distrito amanheceu com as portas fechadas para o público nesta terça-feira (29/9). Um aviso na entrada da sede informava aos cidadãos a paralisação do atendimento presencial: "Devido à ausência de condições de segurança para os conselheiros tutelares, o atendimento presencial está suspenso."

Segundo o aviso, o órgão funcionará exclusivamente em regime de plantão.

Prefeitura se posiciona e agenda reunião de emergência

Em resposta ao ocorrido, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Luzia — pasta responsável pela gestão administrativa do Conselho Tutelar — prestou assistência direta ao servidor agredido e acompanhou os procedimentos com a Polícia Militar ainda no local.

Para tratar da falta de segurança, a Secretaria de Segurança Pública do município foi acionada. As duas secretarias agendaram uma reunião emergencial para 30 de setembro com o objetivo de discutir melhorias na proteção dos servidores e alinhar a atuação conjunta entre os órgãos de segurança e o Conselho Tutelar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck