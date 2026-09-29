Entre lendas e relatos, mineiro lança livro sobre lobisomem

Há quem tenha medo, quem duvide e quem simplesmente adora uma boa história de arrepiar. Para o mineiro Humberto Elói, de 60 anos, o lobisomem é um objeto de estudo. Natural de Divinópolis e morador de Arcos, cidades do Centro-Oeste de Minas, ele estuda a licantropia — termo usado para se referir ao universo dos lobisomens — há mais de 30 anos.

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Depois de décadas reunindo informações, histórias e relatos, decidiu colocar parte desse conhecimento no papel e lançou o livro "Lycan: o quê?", obra em que apresenta, por meio de uma conversa entre avô e neto, histórias, lendas e conhecimentos sobre o universo dos lobisomens.

A ideia surgiu de uma inquietação antiga do autor. Segundo Humberto, o folclore sobre essas criaturas vem perdendo espaço e, atualmente, muitas pessoas conhecem o lobisomem apenas pelas representações do cinema, dos jogos e da cultura pop. Para ele, isso acabou deixando de lado as histórias tradicionais que passaram de geração em geração.

É justamente para aproximar o leitor dessas histórias que Humberto escolheu uma maneira diferente de contar o conteúdo. No livro, a narrativa acontece por meio de uma conversa entre um avô e o neto. Curioso, o menino pergunta ao avô o que é um lobisomem. A partir daí, o personagem mais velho começa a explicar o que sabe sobre a criatura, desde sua origem até o chamado "fadário", termo utilizado pelo autor para definir o período que o lobisomem precisaria cumprir para se livrar da maldição.

A escolha do nome do título não foi por acaso. "O termo técnico licantropo não é tão conhecido quanto a própria figura do lobisomem. Quando você vai conversar com alguém e fala licantropo, as pessoas logo falam: 'Lycan: o quê?'. Aí eu usei esse gancho para colocar o título do livro", explica.

A obra aborda diferentes histórias e lendas relacionadas ao lobisomem e apresenta também elementos que, segundo o autor, fazem parte de seus anos de pesquisa. Entre eles estão a transformação, a maldição, o percurso pelas cidades e cemitérios e o uso do sal para aliviar as dores atribuídas ao processo.

Humberto também procura fugir da imagem do lobisomem como simplesmente uma criatura violenta. "Ele é um ser que foi amaldiçoado e que quer cumprir essa maldição para acabar logo com esse fadário e se libertar", diz

Uma história que veio da família

O interesse pelo tema não nasceu apenas dos livros e das pesquisas. Humberto cresceu ouvindo histórias relacionadas ao lobisomem e afirma que algumas delas fazem parte da memória da própria família.

Uma das histórias que mais marcaram o autor aconteceu, segundo ele, na década de 1970, quando seus familiares viviam na zona rural de Carmo da Mata, na mesma região do estado. A família teria ido a uma quermesse e, na volta para casa, já durante a noite, o marido de sua tia se afastou do grupo dizendo que precisava ir ao banheiro.

Enquanto ele estava longe, os familiares continuaram o caminho. Perto da última porteira antes da casa, segundo o relato de Humberto, um lobisomem apareceu e tentou pegar uma criança que estava no colo de uma mulher. Na confusão, o animal teria mordido um coelho que estava próximo.

O avô de Humberto teria atingido o animal com uma faca e a criatura fugiu. Na manhã seguinte, o homem que havia se afastado durante a noite voltou assustado. "Quando ele chegou, estava com pelos de coelho nos dentes. Eu falo que a minha tia se casou com uma pessoa desconhecida. Então, assim, descobriram que era lobisomem por causa disso", conta.

Além dessa história de família, ele jura que já viu lobisomem — e não foi uma vez só. "Vi muitas vezes o mesmo, mais de 15 vezes e outros em locais diferentes. Ao todo já vi mais de 40 lobisomens”, conta. Humberto conta que deu de cara com um pela primeira vez quando tinha 9 anos e a mais recente foi no início de setembro deste ano.

Mais de 900 exemplares vendidos

Embora tenha escrito sobre o assunto durante anos, "Lycan: o quê?" foi o primeiro livro de Humberto a chegar ao público. Ele começou a escrever a obra em 2025 e a lançou em maio deste ano.

O retorno, segundo o autor, tem sido positivo. Até agora, mais de 900 exemplares físicos foram vendidos. A obra também está disponível em formato digital pelo Kindle, da Amazon, embora Humberto ainda não tenha levantado o número de vendas da versão eletrônica.

O livro físico custa R$ 29,90 na plataforma Amazon, e quando comprado diretamente com o autor via Pix é R$ 30. "Brinco que é R$ 30 comigo porque não vou ter R$ 0,10 de troco", diz. Já a versão digital disponível no Kindle custa R$ 24,90.

Grupo reúne quase 600 estudantes

A pesquisa sobre o tema também ganhou uma dimensão coletiva. Humberto mantém um grupo de estudos no WhatsApp que reúne estudantes de diferentes instituições de ensino superior, principalmente de Belo Horizonte, incluindo alunos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e de outras faculdades brasileiras.

Atualmente, o grupo tem quase 600 estudantes interessados em estudar o universo dos lobisomens. As discussões passam por temas complexos, além de relatos e diferentes interpretações sobre a figura do lobisomem.

"Temos reuniões claras e debates bem acalorados sobre a filosofia, sobre a morfologia, sobre a fisiologia, falando sobre o lobisomem", conta.

Humberto também afirma participar de uma organização internacional de estudos (AML) sobre licantropia, na qual ocupa, segundo ele, o cargo de grão-mestre no Brasil. A proposta, conforme explica, é estudar o tema e buscar diferenciar informações sem confirmação de relatos e conhecimentos que fazem parte das tradições.

Um livro, várias histórias

E Humberto não pretende parar por aí. Enquanto divulga "Lycan: o quê?", ele já trabalha em um segundo livro sobre o universo dos lobisomens. A nova obra também vai abordar o chamado fadário, mostrando o que uma pessoa que se transforma em lobisomem passaria durante os sete anos da maldição.

"Esse segundo livro não é uma continuação, porque é uma história nova. Mas para entender melhor, tem que ler o primeiro", explica.

Mais do que provocar medo, para Humberto a intenção é despertar curiosidade e apresentar ao leitor um universo que considera pouco conhecido. "As pessoas vão adquirir conhecimento do que realmente é um lobisomem. Do que se passa na vida do lobisomem, o jeito dele, o que ele pensa, se ele pensa alguma coisa, você vai saber. O que ele tem que fazer para destransformar, o que acontece quando ele vira lobisomem, o que acontece quando ele retorna à forma original", afirma.

Para quem cresceu ouvindo histórias de lobisomem, o livro pode trazer novas versões para velhas lembranças. E para quem nunca parou para pensar sobre o assunto, Humberto deixa um convite para conhecer esse universo por outro olhar: "A leitura é bem interessante, é curiosidade mesmo, é estudo."

Serviço

Livro: "Lycan: o que?" de Humberto Elói

Versão física: R$ 29,90 na Amazon / R$ 30, direto com o autor pelo WhatsApp no (37) 99830-4266

Versão on-line: R$ 24,90, na Kindle



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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck