Tolstói: buscas por livro indicado por Scarpa quase triplicam

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A indicação de um livro por Gustavo Scarpa, meio-campista do Atlético, provocou um reflexo imediato entre os brasileiros. Nos últimos sete dias, as buscas por “A Morte de Ivan Ilitch”, do escritor russo Lev Tolstói, cresceram 180% no Google no Brasil.

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O aumento ocorreu após Scarpa publicar uma resenha da obra em seu canal no YouTube, o “Canal do Scarpinha”. Com cerca de dez minutos, o vídeo já ultrapassou 600 mil visualizações e ajudou a levar o livro ao primeiro lugar entre os mais vendidos da Amazon Brasil.

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A repercussão da análise, publicada em 2 de setembro, também inspirou torcedores do Atlético a criar o clube de leitura “Galeitura”.

Impacto além do livro

O interesse não ficou restrito ao título da obra. As buscas pelo nome de Tolstói também cresceram 30% no mesmo período. Já as pesquisas por Gustavo Scarpa aumentaram 250% nos últimos sete dias, e o nome do jogador apareceu entre os termos em alta na plataforma.

A indicação de Scarpa já havia provocado outros reflexos. “A Morte de Ivan Ilitch” chegou ao topo das vendas de livros da Amazon Brasil, enquanto torcedores do Atlético criaram um clube de leitura para discutir a obra.

Publicada originalmente em 1886, a obra acompanha um juiz bem-sucedido que, após sofrer um acidente, passa a refletir sobre sua existência, relações pessoais e o sentido de uma vida baseada em status.

Um dos fatores que ajudam a explicar a facilidade de acesso à obra é seu tamanho. Dependendo da edição, “A Morte de Ivan Ilitch” tem cerca de 100 páginas, uma extensão menor que a de outros clássicos de Tolstói, como “Guerra e paz” e “Anna Kariênina”.

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A repercussão da indicação se encaixa em um movimento mais amplo de interesse por literatura. Segundo levantamento do Google, as pesquisas relacionadas à Bienal do Livro cresceram 70% no Brasil nos últimos cinco anos.