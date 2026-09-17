Jogo de Machado de Assis chega ao Switch e celulares

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O jogo “A Investigação Póstuma”, desenvolvido pelo estúdio brasileiro Mother Gaia, ganhou versões para Nintendo Switch e dispositivos móveis. Lançado originalmente para PC, o título usa personagens e referências de Machado de Assis em uma história de investigação no Rio de Janeiro de 1937.

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Na aventura, o jogador assume o papel de um detetive contratado por Brás Cubas para descobrir o responsável por sua morte. A premissa parte de “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, mas a narrativa também une elementos de “O Alienista”, “Quincas Borba” e “Dom Casmurro”.

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A história combina investigação com uma estética noir e uma mecânica de loop temporal. O jogador revive o mesmo dia em diferentes circunstâncias para reunir pistas e avançar no caso.

Machado nos games

A proposta do jogo é adaptar para uma experiência interativa os elementos comuns na obra de Machado de Assis, como a ironia e o humor. A equipe responsável chama a combinação de referências de “Machadoverso”, criando uma narrativa própria a partir de diferentes livros do escritor.

Em vez de adaptar uma única obra, o título utiliza personagens e conceitos de livros distintos para construir uma nova história. A produção leva uma referência central da literatura brasileira para os games.

As novas versões chegam com as atualizações e correções feitas desde o lançamento para PC. No celular, o jogo pode ser controlado pela tela ou por controles conectados via Bluetooth e cabo, além de permitir o ajuste no tamanho dos textos.

Onde jogar

“A Investigação Póstuma” está disponível para PC e Nintendo Switch por R$ 49,99. No Android, o jogo custa R$ 24,90 em preço promocional e terá uma versão para iOS posteriormente. A edição para PC pode ser encontrada no Steam e na Nuuvem.

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A versão para dispositivos móveis também oferece uma demonstração gratuita, que permite jogar o início da aventura antes da compra.