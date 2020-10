Lua cheia, sexta-feira, lobisomem à solta? Vídeo misterioso intriga internautas e moradores

Internautas 'foram à loucura' comentando aparecimento do suposto lobisomem em Ceilândia (foto: Reprodução/Redes Sociais) Lua cheia o céu estrelado é ideal para aparição do lobisomem, um ser mitológico que é metade lobo e metade homem. Aparentemente, a lenda está sendo levada a sério por internautas, que dizem que há um lobisomen a solta nas ruas de Ceilândia. Coincidência ou não, o período da Lua cheia começou na quinta-feira (1º/10) e vai até a próxima sexta-feira (9/10). Diz a lenda que quando o sol se põe em dias deo céu estrelado é ideal para aparição do, um ser mitológico que é metade lobo e metade homem. Aparentemente, aestá sendo levada a sério por internautas, que dizem que há um lobisomen a solta nas ruas de. Coincidência ou não, o período da Lua cheia começou na quinta-feira (1º/10) e vai até a próxima sexta-feira (9/10).





Os vídeos não têm informações detalhadas, mas dizem que as aparições aconteceram na QNO 19, na Expansão do Setor O, e no P Norte. No entanto, como o povo brasileiro curte uma boa lenda, foi o suficiente para Ceilândia se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (2/10).

Lobisomem Filmado na Ceilândia

Qno 19 Expansão do Setor "O" pic.twitter.com/mZUFSGZBbW — Ceilândia MuitaTreta (@ceimuitatreta) October 2, 2020

Vídeo que circula por Grupos de whatsapp mostra cachorros latindo e uivos que parecem de um Lobisomem nas proximidades da 5 do PNorte.

Sextou Papai na quebrada.

E hoje é dia de Lua Cheia. pic.twitter.com/XVQN4rzfQF — Ceilândia MuitaTreta (@ceimuitatreta) October 2, 2020



As imagens são de baixa qualidade, mas em um dos vídeos, que dura 44 segundos, é possível ver uma criatura avançar alguns metros sobre “quatro patas”. Logo depois, ele se levanta e corre por uma calçada. Ao fundo, também é possível ouvir o latido e uivo de cachorros.





“Vamos ter que botar os aprendizados de Supernatural em dia”, brincou um usuário no Twitter. “Já quero conhecer o lobisomem da Cei”, disse outra pessoa.

Nada como a história do Lobisomem da Ceilândia para começar a sexta feira bem — Cleytinho (@Weltxn) October 2, 2020

outubro, fase 10: lobisomem na ceilândia — miss teriosa (@esther223s) October 2, 2020

Gente e esse lobisomem em Ceilândia ? Kkkkkkkkkk tô rachando de rir



Porém com medo — A nervosinha %uD83D%uDE24 (@Madu_araujo89) October 2, 2020



A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que disse não ter registrado ocorrências atípicas na cidade nas últimas madrugadas.





Cidade dos lobisomens





Histórias de lobisomem em Ceilândia não são novas. De vez em quando surgem fotos ou vídeos sugerindo que a criatura passou pela cidade. Em 2015, uma imagem com um suposto lobisomem também viralizou nas redes sociais.





Na época, a foto da criatura, também em baixa qualidade, era acompanhada de um alerta: “Atenção, pessoal! Tomem cuidado, pois nesta semana uma moradora de Brasília tirou a foto de um animal. Não se sabe se é um lobisomem, mas autoridades pedem que vocês da capital não saiam à rua durante a noite. É sério, não estou de brincadeira”





No entanto, é importante destacar que esse lobisomem de Ceilândia, muito provavelmente, estava em turnê, já que também teria sido visto na cidade de Taubaté e Barra Bonita, no interior paulista.