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RESGATE

Cão preso pelo pescoço em portão é resgatado pelos bombeiros

Animal de pequeno porte foi encontrado durante a madrugada, sem conseguir se libertar das grades; equipe usou equipamento corta-frio para realizar o salvamento

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
29/09/2026 17:32

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Animal de pequeno porte foi encontrado durante a madrugada
Animal de pequeno porte foi encontrado durante a madrugada crédito: CBMMG

Um cão de pequeno porte foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) após ficar com o pescoço preso entre as grades do portão de uma residência, na madrugada desta terça-feira (29/9). O animal não conseguia se soltar e precisou da intervenção dos militares para ser retirado com segurança.

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A ocorrência foi registrada por volta das 3h40, depois dos bombeiros serem acionados pelo Pelotão PEMAD. Uma equipe do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM) foi enviada ao endereço para atender à situação envolvendo o animal.

Ao chegar ao local, os militares encontraram o cão preso entre as grades do portão da residência. O animal, da raça pastor alemão e de pequeno porte, estava com o pescoço comprimido e sem condições de se libertar sozinho.

Para fazer o resgate, a guarnição utilizou um equipamento corta-frio e aplicou técnicas de salvamento para liberar o animal sem provocar ferimentos. Após a retirada, o cão foi entregue à proprietária.

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A tutora também recebeu orientações dos bombeiros sobre os cuidados necessários após a ocorrência. 

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