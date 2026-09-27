'Carta do Pilar' é lançada em Ouro Preto para fomentar turismo em MG

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Com missa de ação de graças na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Centro Histórico de Ouro Preto, na Região Central de Minas, foi lançada na tarde deste domingo (27/9) a "Carta do Pilar", contendo 10 princípios para orientar um novo ciclo do turismo no estado. A iniciativa tem à frente a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), Conselho Estadual de Turismo (CET) e representantes do setor turístico e da comunidade local. A celebração eucarística começou às 16h, seguida pela leitura do documento.

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Conforme divulgado, a 'Carta do Pilar", tornada pública neste Dia Mundial do Turismo, constitui referência de princípios para o desenvolvimento do turismo em Minas, considerando os seguintes aspectos: cultura e singularidade dos territórios, participação das comunidades, geração e permanência de valor local, trabalho, patrimônio, paisagem e natureza, acessibilidade, conectividade, tecnologia, hospitalidade e qualidade da experiência turística.

Um dos princípios da Carta do Pilar visa ainda expandir os critérios usados para avaliar o desempenho do turismo. Além de indicadores como número de visitantes, ocupação, permanência, gasto, empregos e conectividade, consideram-se quanto dessa riqueza permanece no território, participação de fornecedores locais, percepção dos moradores, situação do patrimônio e da natureza, infraestrutura, acessibilidade e distribuição dos fluxos turísticos.

O documento estará aberto à adesão de municípios, Instâncias de Governança Regional (IGRs), empresas, instituições, trabalhadores, universidades, comunidades, detentores de patrimônio e organizações da sociedade civil. O Conselho Estadual de Turismo, em articulação com o Observatório do Turismo, IGRs e demais aderentes, deverá acompanhar a implementação dos princípios.

A proposta não prevê criação de um ranking entre destinos, mas acompanhamento das diferentes realidades do estado, com uma síntese pública anual sobre os avanços e desafios identificados. A perspectiva é que, em 2031, a Carta seja retomada para avaliar as transformações ocorridas nos territórios e aquilo que permaneceu.

Tempo de reflexão

A escolha de Ouro Preto remonta a 2021, quando a primeira "Carta do Pilar" foi apresentada na Basílica Nossa Senhora do Pilar e a principal preocupação era a retomada das viagens e da atividade econômica. Cinco anos depois, o Rosário marca uma reflexão sobre aquilo que deve permanecer enquanto o crescimento continua.

A retomada do turismo no estado, após a pandemia, foi acompanhada pela expansão da atividade no estado. Em 2019, antes da crise sanitária, Minas recebeu 30,4 milhões de turistas, número que caiu para 17,6 milhões em 2020. A partir de então, o setor voltou a crescer, com alta de 15% em 2023 e 33 milhões de visitantes em 2025.

Atualmente, o turismo representa cerca de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais e alcança aproximadamente R$ 80 bilhões por ano. Nesse cenário, a Carta propõe ampliar a discussão sobre os resultados desse crescimento, considerando não apenas o volume de visitantes, mas também os impactos e benefícios gerados nos territórios.

Dez princípios para o turismo



1) Cultura é vida, não cenário

2) Quem vive o território participa de seu futuro

3) Minas são muitas

4) A fé tem seus próprios tempos

5) O crescimento deve deixar riqueza onde acontece

6) Todo território possui seu ritmo e seu limite

7) Paisagem e natureza são uma herança comum

8) A tecnologia deve revelar diferenças

9) Viajar é estabelecer uma relação

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