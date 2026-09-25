Virada Cultural da Uesc valoriza arte em Ilhéus

Ilhéus, no sul da Bahia, recebe nos dias 25 e 26 de setembro a primeira edição da Virada Cultural Uesc, iniciativa promovida pela Universidade Estadual de Santa Cruz. A programação será realizada no campus da instituição e reunirá atividades ligadas à música, ao audiovisual, à dança, à literatura e a outras manifestações artísticas.

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A estreia do evento também será marcada por uma homenagem a Emiron Gouveia de Deus, comunicador que atuou como chefe dos laboratórios do curso de Comunicação Social da Uesc e teve participação na produção audiovisual da universidade.

A proposta da Virada Cultural é aproximar a comunidade universitária de artistas, coletivos, instituições, Pontos de Cultura e demais agentes envolvidos na produção cultural da região. De acordo com a publicação do Ilhéus Eventos, a programação é coordenada institucionalmente pela Pró-Reitoria de Extensão da Uesc e busca estimular a ocupação dos espaços universitários por meio da arte e da cultura.

Para o turismo local, eventos culturais contribuem para ampliar a percepção de Ilhéus como destino plural, indo além dos atrativos já consolidados, como praias, história, gastronomia, literatura e experiências ligadas ao cacau. A realização de atividades abertas à comunidade também fortalece a circulação de visitantes e moradores em torno da agenda cultural da cidade.

De acordo com Ricardo Ferreira, CEO da Cacau Turismo, iniciativas como essa ajudam a diversificar a experiência de quem visita Ilhéus. “A cidade tem uma identidade cultural muito forte. Quando recebe eventos que unem arte, memória e participação da comunidade, Ilhéus amplia suas possibilidades turísticas e reforça seu papel como referência cultural no sul da Bahia”, afirma.

Além de valorizar artistas, coletivos e profissionais ligados à cultura e à comunicação, a Virada Cultural Uesc também reforça o papel da universidade como espaço de encontro, formação e produção cultural. A iniciativa soma-se a outros movimentos que mantêm Ilhéus em evidência na cena cultural baiana.

Com a realização da primeira Virada Cultural Uesc, o município fortalece sua agenda de eventos e reafirma sua vocação como destino que conecta cultura, história, educação, turismo e identidade regional.

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