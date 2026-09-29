Coreano se manifesta após mineira confirmar agressões no casamento

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Depois que a suíça Morena Monaco – filha de uma mineira – confirmou que sofreu agressões durante o casamento, o sul-coreano Su-woong Kim se pronunciou em uma publicação nas redes sociais. O casal ficou conhecido ao participar do reality “Meu namorado coreano”, da Netflix.

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Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Kim suwoong (@kimsuwoong_g)

No texto, o sul coreano começa afirmando que decidiu falar depois que, segundo ele, a ex-mulher também envolveu familiares na situação. “Originalmente, eu ia aguentar e passar por cima das suas revelações unilaterais sozinho. Mas você envolveu até a minha família. Não vou mais me calar. Vou mostrar o outro lado da história que as pessoas estavam tão curiosas para saber", escreveu.

Ao falar sobre as agressões, Su-woong conta que Morena não está em posição de tocar no assunto porque foi ela que começou, mas que nada justificava o erro dele.

"Naquela época, nós estávamos em casa. Sim, eu estava gritando com você. Por quê? Você sabe melhor do que ninguém. Você cortava tudo o que eu dizia e não me deixava falar. Como se só você tivesse o direito de voz naquele espaço, você calou a minha boca. Foi a primeira vez que passei por isso, e gritar era a única maneira que eu tinha", disse.

Ele relatou que empurrou a mão da então esposa quando ela tentou tocá-lo. Na sequência, afirmou que recebeu um soco no rosto e ficou com um ferimento que provocou sangramento. “Em toda a minha vida, nunca tinha sangrado por apanhar de alguém, mas você me fez passar por essa experiência manchada de sangue."

Su-woong afirmou também que, depois de ser atingido, empurrou Morena no sofá. Mas negou que a tenha jogado contra uma parede. "Não invente coisas”, afirmou.

O sul-coreano reconheceu que também cometeu uma agressão e disse que isso não justificaria sua atitude. “A agressão não pode ser justificada por motivo algum. Mas quem começou com a agressão física foi você."

Agressão em Brasília

Sobre o episódio que aconteceu em Brasília, segundo ele, os dois voltaram para a hospedagem depois de um evento e Morena teria pedido para conversar.

Ele afirmou que ela ligou o gravador do celular antes da conversa e que, durante o diálogo, ele começou a gritar. Conforme o relato, depois de gravar parte da discussão, Morena teria entrado no quarto.

O sul-coreano disse que foi atrás dela para continuar a conversa. Segundo ele, quando se aproximava, Morena teria fechado a porta, fazendo com que seu pé batesse contra ela. “Naquele momento, soltei um grito de dor, e você disse: ‘A culpa não é minha’”, relatou.

Ainda conforme Su-woong, Morena teria empurrado o rosto dele. Ele afirmou que, naquele momento, deu um tapa na coxa dela. “Sim, isso foi claramente um erro e uma falha minha”, reconheceu.

Dinheiro

No pronunciamento, Su-woong também contestou questões relacionadas ao dinheiro durante o período em que viveu no Brasil.

Ele afirmou que Morena fez sacrifícios financeiros, mas disse que também teve prejuízos ao deixar a Coreia. Segundo o sul-coreano, ele poderia estar trabalhando, guardando dinheiro e fazendo investimentos no país de origem, mas decidiu ir para o Brasil por causa do relacionamento.

Su-woong afirmou ainda que, durante discussões financeiras, ofereceu enviar dinheiro a Morena caso ela fornecesse os dados bancários, mas que ela teria recusado.

Ele também negou ter exigido viagens ou tratamento financeiro especial. Segundo o sul-coreano, as viagens realizadas pelo casal não foram pedidos feitos por ele.

Isolamento no Brasil

Outro ponto abordado foi o período em que Su-woong viveu no Brasil. Ele afirmou que deixou a vida na Coreia do Sul para ficar com Morena e que se sentiu ainda mais isolado no país.

Segundo o sul-coreano, a ex-mulher contava para familiares e pessoas próximas detalhes dos problemas do casal, mesmo quando ele pedia que isso não acontecesse.

Su-woong afirmou que a situação também teria causado desconforto quando encontrava conhecidos de Morena, que, segundo ele, já sabiam de questões particulares do relacionamento.

Ele citou ainda um episódio ocorrido durante um fan meeting em Belo Horizonte. Segundo o relato, após cumprimentar uma fã, Morena teria contado o episódio à mãe, que posteriormente teria pressionado o sul-coreano.

Comunicado sobre o término



Su-woong também criticou a forma como o término foi comunicado. Ele afirmou que recebeu a informação sobre a data do divórcio apenas um dia antes.

“Sim. O meu sentimento já tinha acabado e eu já tinha tomado a decisão de voltar para a Coreia”, escreveu.

O sul-coreano também afirmou que Morena publicou sobre o término no Instagram sem avisá-lo. Segundo ele, queria agradecer aos seguidores que acompanharam a história do casal, mas precisou fazer uma publicação às pressas.

Confirmação das agressões

O pronunciamento de Su-woong ocorreu depois que Morena confirmou, por meio da assessoria, que sofreu agressões durante o casamento. A manifestação foi divulgada no dia 22 de setembro, após a repercussão do caso.

Segundo a nota, as agressões ocorreram em Brasília. Na época, Morena decidiu perdoar o então marido e tentou reconstruir o relacionamento, acreditando que seria possível superar o episódio e continuar o casamento.

Ainda conforme o comunicado, a artista contou o que havia acontecido a pessoas próximas, mas decidiu não tornar públicos os detalhes das agressões naquele momento.

A assessoria informou ao Estado de Minas que Morena não registrou boletim de ocorrência sobre o caso. Questionada sobre o motivo, a equipe ainda não havia respondido até a publicação desta reportagem.

Como se conheceram

Morena e Su-woong ficaram conhecidos após participarem do doc-reality “Meu namorado coreano”, da Netflix. Os dois se conheceram em maio de 2024, quando Morena estava na Coreia do Sul para gravar um videoclipe.

O primeiro contato ocorreu por meio de um aplicativo de relacionamento. Depois de duas semanas de conversas por mensagens e chamadas de vídeo, eles tiveram o primeiro encontro presencial.

A partir daí, passaram a manter um relacionamento à distância, com viagens entre Coreia do Sul, Suíça e Brasil. O reencontro do casal ocorreu durante as gravações do reality, depois de quatro meses sem se encontrarem pessoalmente.

Reality

“Meu namorado coreano” acompanhou cinco brasileiras — Camila, Katy, Luanny, Mariana e Morena — em diferentes momentos de relacionamentos à distância com sul-coreanos.

Ao longo dos seis episódios, o público acompanhou os encontros, as diferenças culturais e as decisões dos casais sobre o futuro das relações.

Morena foi a única participante a terminar o reality casada. A cerimônia aconteceu primeiro no Brasil e depois na Coreia do Sul.

Casamento

Em Belo Horizonte, Morena escolheu a Igreja São José, no Centro, para a celebração. Na época, a artista contou ao Estado de Minas que a escolha tinha um significado especial para a família, já que a mãe frequentava a igreja quando era jovem e tinha o sonho de se casar no local.

O casamento também foi realizado na Coreia do Sul, marcando a união das duas culturas que fizeram parte da história do casal.

Término após seis meses

Apesar do casamento mostrado no reality, Morena e Su-woong terminaram a relação meses depois. O fim do relacionamento foi anunciado em março deste ano, cerca de seis meses após o casamento.

Na época, comunicado divulgado pela assessoria do ex-casal informou que a decisão ocorreu após um período de conversas e reflexões.

Os dois agradeceram o apoio recebido do público que acompanhou a trajetória desde o reality e pediram compreensão e respeito naquele momento.

Ao final do novo pronunciamento, Su-woong afirmou que deixaria a conta do Instagram. Ele disse que não pretendia se apresentar como vítima, chamar atenção ou provocar os seguidores ao falar sobre o caso.

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*Estagiária sob supervisão