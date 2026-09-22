Mineira que casou com coreano em reality da Netflix confirma agressões

Seis meses depois de anunciar o término do casamento com o sul-coreano Su-woong Kim, a suíça e filha de mineira Morena Monaco confirmou, por meio de sua assessoria, que sofreu agressões do parceiro enquanto estava casada. O casal ficou conhecido ao participar do reality “Meu namorado coreano”, da Netflix. A confirmação foi divulgada nesta terça-feira (22/9), após a repercussão do caso.

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Segundo o texto, as agressões ocorreram em Brasília. Na época, Morena decidiu perdoar o então marido e tentou reconstruir a relação, acreditando que seria possível superar o episódio e continuar o casamento.

A tentativa, porém, não ocorreu como a artista esperava. Ainda conforme o comunicado, Morena contou o que havia acontecido a pessoas próximas, mas decidiu não tornar públicos os detalhes das agressões naquele momento.

A decisão de confirmar o ocorrido agora partiu da própria artista, diante da repercussão do caso. Ao final da nota, a assessoria afirma que Morena agradece as mensagens de apoio, carinho e solidariedade que tem recebido.

Reality

A produção do doc-reality “Meu namorado coreano” acompanhou cinco brasileiras – Camila, Katy, Luanny, Mariana e Morena – em diferentes momentos de relacionamentos à distância com sul-coreanos.

As participantes viajaram para a Coreia do Sul para descobrir se os relacionamentos conseguiriam superar as expectativas e as diferenças culturais. Ao longo dos seis episódios, o público acompanhou os romances, os desafios relacionados aos costumes e as escolhas feitas pelos casais para tentar manter as relações.

Morena e Su-woong se conheceram em um aplicativo de relacionamento, em maio de 2024, quando ela estava na Coreia do Sul para gravar um videoclipe. Depois de duas semanas conversando por mensagens e chamadas de vídeo, os dois tiveram o primeiro encontro presencial.

A partir daí, passaram a manter um relacionamento à distância, com viagens entre Coreia do Sul, Suíça e Brasil. Depois de quatro meses sem se encontrarem pessoalmente, o reencontro aconteceu durante o reality.

Casamento

Entre as participantes da temporada, Morena foi a única a terminar o reality casada. A cerimônia aconteceu primeiro no Brasil e depois na Coreia do Sul, em uma celebração que marcou o encontro das duas culturas.

Em Belo Horizonte, a escolha da Igreja São José, no Centro, tinha um significado especial para Morena. A artista contou, antes do anúncio do término, que a mãe frequentava o local quando era jovem e tinha o sonho de se casar na igreja.

“Minha mãe frequentava a Igreja São José quando era jovem e o sonho dela era se casar lá. Mas, infelizmente, nenhuma das mulheres da minha família deu sorte com os homens e, por isso, nenhuma se casou na igreja. Hoje estão todas solteiras. E quando decidi me casar, tinha que ser nessa igreja”, contou Morena na época ao Estado de Minas.

Término

Apesar do casamento mostrado na produção, Morena e Su-woong terminaram a relação após a estreia do programa, em janeiro deste ano. O fim do relacionamento foi anunciado em março, cerca de três meses depois da estreia.

Segundo comunicado divulgado pela assessoria do ex-casal, a decisão ocorreu após um período de conversas e reflexões.

Na mensagem, os dois também agradeceram o apoio recebido do público que acompanhou a história desde o reality e pediram compreensão e respeito naquele momento. “Agradecemos o carinho de todos que acompanham a trajetória do casal desde o reality ‘Meu namorado coreano’ e pedimos compreensão e respeito neste momento.”

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro