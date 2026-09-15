Veja a lista completa de participantes de A Fazenda 18, reality show da Record
Ao todo, são 22 confinados na nova edição do programa, além de quatro 'visitantes'. Lista tem atores, cantores, ex-BBBs e parentes de famosos; confira todos os nomes
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record deu largada nessa segunda-feira (14/9) ao reality show A Fazenda 18 com 22 participantes disputando o prêmio de R$ 2 milhões. Desta vez, a emissora guardou todos nomes para a estreia, sem que houvesse ninguém confirmado até aqui. Confira abaixo quem está no programa.
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A 18ª edição do programa, novamente apresentada por Adriane Galisteu, terá como principal novidade uma dinâmica chamada de Os Visitantes, por meio da qual dois homens e duas mulheres vão entrar no programa depois da chegada dos peões. Eles poderão tomar decisões e participar de provas. No final da semana, o público poderá decidir se um ou até os quatro "visitantes" se juntarão ao elenco.
A Fazenda 18
A Fazenda é um reality show em que os participantes -ou peões, como são conhecidos- precisam conviver em uma propriedade rural montada pela Record em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo). Ao longo do programa, eles disputam provas e a preferência do público para permanecer na competição.
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A atração é dirigida por Rodrigo Carelli e, ao longo dos anos, foi palco de diversos desentendimentos, confusões e brigas entre os participantes. O programa ficou conhecido por reunir famosos e subcelebridades com perfis polêmicos e disposição para o barraco.
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O vencedor de A Fazenda 18 receberá um prêmio de R$ 2 milhões.
Participantes confirmados em A Fazenda 18
- Mônica Fonseca, jornalista;
- Eduarda Braum, modelo;
- Murilo Dias, modelo;
- Catherine Bascoy, modelo;
- Sérgio Hondjakoff, ator;
- Adryanna Ribeiro, cantora;
- Maíra Charken, apresentadora;
- Darlin Ferrattry, empresária;
- Alfredo Amaral, empresário;
- Ariela Carasso, empresária de eventos;
- Daniel Erthal, ator;
- Fran Almeida, ex-BBB;
- Mayk Leão, influenciador;
- Thaíde, músico;
- Stephanie Gomes, influenciadora;
- Tina Calamba, ex-BBB;
- Jonatas Faro, ator;
- Gabriel Torres, apresentador;
- Ricardo Negro, modelo;
- Lucas Bissoli, ex-BBB;
- Jottapê, ator e cantor;
- Renata del Bianco, atriz.