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REALITY SHOW

Veja a lista completa de participantes de A Fazenda 18, reality show da Record

Ao todo, são 22 confinados na nova edição do programa, além de quatro 'visitantes'. Lista tem atores, cantores, ex-BBBs e parentes de famosos; confira todos os nomes

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VM
Vitor Moreno
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Vitor Moreno
Repórter
15/09/2026 08:41

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Adriane Galisteu segue no comando de A Fazenda 18
Adriane Galisteu segue no comando de A Fazenda 18 crédito: TV Record

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record deu largada nessa segunda-feira (14/9) ao reality show A Fazenda 18 com 22 participantes disputando o prêmio de R$ 2 milhões. Desta vez, a emissora guardou todos nomes para a estreia, sem que houvesse ninguém confirmado até aqui. Confira abaixo quem está no programa.

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A 18ª edição do programa, novamente apresentada por Adriane Galisteu, terá como principal novidade uma dinâmica chamada de Os Visitantes, por meio da qual dois homens e duas mulheres vão entrar no programa depois da chegada dos peões. Eles poderão tomar decisões e participar de provas. No final da semana, o público poderá decidir se um ou até os quatro "visitantes" se juntarão ao elenco.


A Fazenda 18


A Fazenda é um reality show em que os participantes -ou peões, como são conhecidos- precisam conviver em uma propriedade rural montada pela Record em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo). Ao longo do programa, eles disputam provas e a preferência do público para permanecer na competição.


 


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A atração é dirigida por Rodrigo Carelli e, ao longo dos anos, foi palco de diversos desentendimentos, confusões e brigas entre os participantes. O programa ficou conhecido por reunir famosos e subcelebridades com perfis polêmicos e disposição para o barraco.

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O vencedor de A Fazenda 18 receberá um prêmio de R$ 2 milhões.


Participantes confirmados em A Fazenda 18



  • Mônica Fonseca, jornalista;

  • Eduarda Braum, modelo;

  • Murilo Dias, modelo;

  • Catherine Bascoy, modelo;

  • Sérgio Hondjakoff, ator;

  • Adryanna Ribeiro, cantora;

  • Maíra Charken, apresentadora;

  • Darlin Ferrattry, empresária;

  • Alfredo Amaral, empresário;

  • Ariela Carasso, empresária de eventos;

  • Daniel Erthal, ator;

  • Fran Almeida, ex-BBB;

  • Mayk Leão, influenciador;

  • Thaíde, músico;

  • Stephanie Gomes, influenciadora;

  • Tina Calamba, ex-BBB;

  • Jonatas Faro, ator;

  • Gabriel Torres, apresentador;

  • Ricardo Negro, modelo;

  • Lucas Bissoli, ex-BBB;

  • Jottapê, ator e cantor;

  • Renata del Bianco, atriz.


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