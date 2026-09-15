Veja a lista completa de participantes de A Fazenda 18, reality show da Record

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record deu largada nessa segunda-feira (14/9) ao reality show A Fazenda 18 com 22 participantes disputando o prêmio de R$ 2 milhões. Desta vez, a emissora guardou todos nomes para a estreia, sem que houvesse ninguém confirmado até aqui. Confira abaixo quem está no programa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A 18ª edição do programa, novamente apresentada por Adriane Galisteu, terá como principal novidade uma dinâmica chamada de Os Visitantes, por meio da qual dois homens e duas mulheres vão entrar no programa depois da chegada dos peões. Eles poderão tomar decisões e participar de provas. No final da semana, o público poderá decidir se um ou até os quatro "visitantes" se juntarão ao elenco.

A Fazenda 18

A Fazenda é um reality show em que os participantes -ou peões, como são conhecidos- precisam conviver em uma propriedade rural montada pela Record em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo). Ao longo do programa, eles disputam provas e a preferência do público para permanecer na competição.

A atração é dirigida por Rodrigo Carelli e, ao longo dos anos, foi palco de diversos desentendimentos, confusões e brigas entre os participantes. O programa ficou conhecido por reunir famosos e subcelebridades com perfis polêmicos e disposição para o barraco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O vencedor de A Fazenda 18 receberá um prêmio de R$ 2 milhões.

Participantes confirmados em A Fazenda 18