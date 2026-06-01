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‘A Grande Família do Alasca’: Matt Brown, astro de reality show é encontrado morto em rio nos Estados Unidos
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Com o passar dos anos, a série deixou o Alasca e passou a acompanhar a mudança da família para outras regiões, especialmente o estado de Washington. Essa transição ocorreu em parte devido aos problemas de saúde enfrentados por Ami Brown, diagnosticada com câncer de pulmão em 2017. Foto: Reprodução/Discovery
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Houve ainda problemas legais envolvendo alguns membros da família relacionados a declarações de residência no Alasca. Essas polêmicas alimentaram debates sobre a autenticidade da série, mas não impediram sua continuidade. Em 2021, a produção sofreu um duro golpe com a morte de Billy Brown, considerado o principal símbolo do programa. Foto: Reprodução/Discovery
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Mesmo após sua ausência, a série continuou acompanhando os desafios dos filhos e as mudanças na dinâmica familiar. Ao longo de mais de uma década no ar, "Alaskan Bush People" conquistou uma base fiel de fãs ao combinar aventura, sobrevivência, drama familiar e a curiosidade do público por modos de vida pouco convencionais. Foto: Reprodução/Discovery