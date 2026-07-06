Quando estreia 'A Fazenda 2026'?

Adriane Galisteu anunciou que a 18ª temporada de 'A Fazenda' (Record) estreará no dia 14 de setembro. A Record divulgou vídeo da apresentadora se arrumando no camarim e contando a novidade. "Não vim fazer 'A Fazenda', vim fazer uma participação especial na 'Casa do Patrão' e vim lembrar a galera que dia 14 começa 'A Fazenda', dia 14 de setembro".

A apresentadora falou mais sobre sua participação no reality de Boninho. "Vim trocar uma ideia com eles, conhecer os participantes de perto".

Em sua visita à casa, ela falou sobre a estreia. "Teremos novas mecânicas, que ainda não posso contar. A gente sempre traz algo novo, mas nunca perde a essência: a alma caipira, o galo canta cedo, o chicote tá na mão. A partir do dia 14 de setembro teremos 'Fazenda' ao vivo e só paramos no Natal. Vim avisar vocês e ao Brasil".

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Galisteu disse ainda não saber nenhum nome especulado para a temporada. "A produção já tá correndo. Carelli nunca me diz nenhum nome, ele não me dá nenhum mole. Mas o importante é que eu tô pronta e preparada".