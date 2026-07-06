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Erro histórico em ‘Enola Holmes 3’ alimenta críticas nas redes

Usuários do X, antigo Twitter, debocharam da personagem de Millie Bobby Brown por causa de detalhe na unha

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Repórter
06/07/2026 15:01 - atualizado em 06/07/2026 15:01

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Depois, Bobby Brown atuou em filmes como
Em 'Enola Holmes 3', a jovem detetive investiga o desaparecimento do irmão Sherlock Holmes ao mesmo tempo em que vive o impasse de se casar com o Visconde de Tewkesbury crédito: Divulgação

O terceiro filme de Enola Holmes estreou no catálogo da Netflix trazendo à reboque polêmica causada por erro histórico. Em meio às críticas da aparência moderna da personagem principal, uma garota do final do século 19, o que chamou a atenção das pessoas nas redes sociais foram as unhas de gel de Enola, técnica de manicure que só começou a ser usada 100 anos depois.

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No X, antigo Twitter, o post que alcançou maior visibilidade, com cerca de nove milhões de reações, dizia: "Chegando em 1885 com uma manicure em gel novinha". Em entrevista à revista Allure, a atriz Millie Bobby Brown, que interpreta Enola Holmes, rebateu as críticas com bom humor. "Deus me livre fazer as unhas. (Enola) não é uma garota muito ligada em maquiagem", brincou.

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“Enola Holmes 3” estreou na Netflix em 1º de julho. Nesta terceira fase da franquia, a jovem detetive investiga o desaparecimento do irmão Sherlock Holmes (interpretado por Henry Cavill) ao mesmo tempo em que vive o impasse de se casar com o Visconde de Tewkesbury e perder o sobrenome da família.

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