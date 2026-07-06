LollaLovers esgotados: saiba como ir ao Lollapalooza Brasil 2027
Primeira modalidade de ingressos para o festival se esgotou; veja como garantir sua entrada nas próximas vendas para a edição de 15 anos no país
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A primeira chance de garantir um lugar na 14ª edição do Lollapalooza Brasil chegou ao fim. Os ingressos da modalidade LollaLovers, criados para quem deseja vivenciar os três dias do evento, estão esgotados. O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
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O LollaLovers foi lançado pela primeira vez na edição de 2026, com exclusividade para clientes Bradesco. Para 2027, ano em que o evento celebra 15 anos no país, o benefício foi ampliado e disponibilizado ao público geral, oferecendo condições especiais.
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Além de um preço mais baixo para acompanhar toda a programação, a modalidade ofereceu benefícios como parcelamento em 12 vezes sem juros e desconto na pré-venda de bebidas. Os compradores também garantiram um pôster comemorativo e entrada preferencial no evento.
Como comprar os próximos ingressos
Quem não conseguiu adquirir o LollaLovers ainda poderá comprar entradas nas futuras vendas do Lolla Pass e do Lolla Day. As modalidades estarão disponíveis para os três setores do festival: gramado, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. As datas das próximas vendas serão anunciadas em breve.
A Ticketmaster Brasil é a parceira oficial do festival e responsável por toda a operação de venda de ingressos do Lollapalooza Brasil 2027. As vendas do Lolla Pass e do Lolla Day ocorrerão exclusivamente pelo site ticketmaster.com.br.
O festival reforça a importância de utilizar apenas seus canais oficiais e alerta o público sobre sites fraudulentos que tentam se aproveitar da alta procura pelos ingressos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.