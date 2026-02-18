Lollapalooza: história, chegada ao Brasil e impacto musical

O Lollapalooza é um dos festivais de música mais conhecidos do planeta. Ao longo de mais de três décadas, transformou-se em uma marca associada a grandes shows, encontros de gerações e intensa circulação de público. Criado inicialmente como uma turnê de despedida de uma banda, o evento ganhou força, expandiu-se pelo mundo e se consolidou como um megafestival anual. Assim, passou a contar com edições em diferentes países, incluindo o Brasil.

Ao acompanhar a trajetória do Lollapalooza, é possível perceber como o festival ajudou a reposicionar a ideia de grandes eventos de música ao ar livre. De um lado, manteve forte ligação com o rock alternativo e o universo indie. De outro, passou a reunir estilos diversos, como pop, rap, música eletrônica e artistas de apelo mais comercial. Portanto, refletiu as mudanças no mercado fonográfico e nos hábitos do público ao longo dos anos.

O Lollapalooza é um festival de música e arte criado para reunir diferentes vertentes sonoras em um mesmo espaço, com programação distribuída em vários palcos ao longo de dois ou três dias – depositphotos.com / tsrun527



O que é o Lollapalooza e qual a sua proposta?

O Lollapalooza é um festival de música e arte criado para reunir diferentes vertentes sonoras em um mesmo espaço, com programação distribuída em vários palcos ao longo de dois ou três dias. Ademais, a proposta central é apresentar um recorte amplo do cenário musical contemporâneo, misturando artistas consagrados, novos talentos e bandas emergentes. Além dos shows, o evento costuma incluir áreas de convivência, espaços gastronômicos, ativações de marcas e ações ligadas a causas sociais e ambientais.

Desde as primeiras edições, o festival se destacou por priorizar um ambiente de circulação contínua de pessoas entre palcos. Dessa forma, incentiva o público a descobrir novos nomes além das atrações principais. Em muitos casos, bandas que se apresentaram em horários secundários ganharam visibilidade justamente após participarem do Lollapalooza. Ademais, o formato também privilegia experiências imersivas, com intervenções visuais, instalações artísticas e espaços instagramáveis, recursos que se tornaram cada vez mais presentes na rotina de grandes festivais.

Vários palcos: diferentes estilos musicais acontecendo ao mesmo tempo.

diferentes estilos musicais acontecendo ao mesmo tempo. Programação diversa: mistura de rock, pop, hip hop, eletrônico e outros gêneros.

mistura de rock, pop, hip hop, eletrônico e outros gêneros. Estrutura de parque: áreas abertas, gramados, espaços de descanso e alimentação.

áreas abertas, gramados, espaços de descanso e alimentação. Ativações e experiências: estandes de marcas, ações interativas e espaços temáticos.

Como o Lollapalooza foi criado e qual é a sua história?

O Lollapalooza foi idealizado no início dos anos 1990 por Perry Farrell, vocalista da banda Jane’s Addiction. A ideia original era organizar uma turnê de despedida do grupo pela América do Norte, em 1991, convidando outras bandas do cenário alternativo para dividir o palco. O formato itinerante, com várias cidades recebendo o mesmo line-up, despertou interesse imediato. Assim, transformou o projeto em algo maior do que um simples giro final de uma banda.

Nos anos seguintes, o festival continuou como uma turnê de verão pelos Estados Unidos e Canadá, ajudando a popularizar o rock alternativo, o grunge, o punk e outras vertentes fora do mainstream. Nessa fase, o Lollapalooza ficou associado a um espírito de contracultura e experimentação. Entretanto, mudanças no mercado musical e dificuldades de viabilização levaram à interrupção das edições no final da década de 1990 e início dos anos 2000, com cancelamentos e reformulações.

A virada ocorreu em meados dos anos 2000, quando o Lollapalooza deixou de ser uma turnê itinerante para se tornar um festival fixo, sediado em Chicago, no Grant Park. Assim, a parceria com uma produtora especializada em grandes eventos ajudou a consolidar o formato atual. Ou seja, com edição anual, estrutura robusta, público de dezenas de milhares de pessoas por dia e transmissão em diferentes plataformas. A partir desse modelo bem-sucedido, o festival passou a ser exportado para outros países.

1991: primeira edição como turnê de despedida do Jane’s Addiction. Anos 1990: expansão como festival itinerante pela América do Norte. Início dos anos 2000: período de crises, pausas e reestruturações. Meados dos anos 2000: consolidação em Chicago como evento anual fixo. Anos 2010 em diante: internacionalização e chegada a vários países.

O Lollapalooza Brasil teve sua primeira edição em 2012, marcando a chegada oficial do festival ao país – depositphotos.com / thenews2.com



Quando o Lollapalooza chegou ao Brasil e como se desenvolveu por aqui?

O Lollapalooza Brasil teve sua primeira edição em 2012, marcando a chegada oficial do festival ao país. O evento foi inicialmente realizado em São Paulo, no autódromo de Interlagos, seguindo a proposta de ocupar grandes áreas abertas com múltiplos palcos. Desde então, o festival se firmou no calendário de entretenimento brasileiro. Em geral, ele ocorre entre o fim de março e o início de abril, período de clima mais estável em grande parte do Sudeste.

Ao longo dos anos, o Lollapalooza Brasil passou por ajustes de local, estrutura e duração, mas manteve a essência de reunir artistas internacionais de grande alcance e nomes relevantes da cena nacional. A programação costuma combinar headliners globais com bandas brasileiras de diferentes estilos, o que contribui para dar visibilidade a projetos locais e reforçar a participação da música produzida no país. Em edições recentes, o festival também ampliou espaços voltados à música eletrônica e ao trap, acompanhando tendências de audiência.

Outro aspecto importante é o impacto econômico e turístico gerado pelo Lollapalooza no Brasil. Hotéis, restaurantes, transporte e serviços diversos registram aumento de demanda durante os dias de festival, atraindo não apenas moradores da região metropolitana de São Paulo, mas também público de outros estados e até de países vizinhos. Além disso, a forte presença nas redes sociais e a transmissão dos shows em plataformas digitais ajudam a projetar o evento para quem acompanha à distância, reforçando o papel do Lollapalooza como vitrine do mercado de festivais no país.

Qual a importância do Lollapalooza para o cenário musical brasileiro?

O Lollapalooza Brasil passou a funcionar como um ponto de encontro entre artistas locais e grandes nomes internacionais, criando oportunidades de exposição que antes eram mais raras. Para bandas e cantores brasileiros, tocar em um dos palcos do festival significa alcançar um público numeroso, diversificado e aberto a novas referências. Em alguns casos, apresentações no evento antecederam turnês mais amplas ou lançamentos importantes.

Para o público, o festival oferece a possibilidade de assistir em poucos dias a shows que, isoladamente, exigiriam várias viagens ou ingressos individuais de alto custo. Esse formato incentiva a descoberta de sons distintos, gera comparações entre performances e estimula o debate sobre tendências musicais. Em um mercado em constante mudança até 2026, com forte presença do streaming, o Lollapalooza segue como um espaço em que a experiência ao vivo permanece central, tanto para quem está no palco quanto para quem acompanha da plateia ou pelas telas.