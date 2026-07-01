Lollapalooza 2027: Última chance para garantir ingressos LollaLovers
Modalidade para fãs fiéis do festival está na reta final; veja os benefícios exclusivos e como garantir o seu com o melhor preço do evento
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Os últimos ingressos da modalidade LollaLovers para o Lollapalooza Brasil 2027 estão disponíveis para compra. O festival, que acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, oferece essa opção para os fãs que desejam garantir presença nos três dias de evento com o melhor preço e condições especiais.
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As vendas para esta categoria, que celebra a relação entre o evento e seu público, estão na reta final. A compra pode ser realizada exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil.
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Vantagens do LollaLovers
O LollaLovers é um pacote que inclui o ingresso Lolla Pass, válido para os três dias, e uma série de benefícios exclusivos. A modalidade é limitada a um ingresso por CPF, sendo pessoal e intransferível.
Confira os benefícios incluídos:
Ingresso para os 3 dias de festival com o melhor preço;
Parcelamento em até 12 vezes sem juros;
Desconto de 20% na compra antecipada de bebidas (ativo no mês do festival);
Isenção da taxa de serviço;
Entrada preferencial no evento;
Pôster comemorativo do Lollapalooza Brasil 2027.
Valores e descontos
Clientes com cartões de crédito Bradesco, next, Bradescard e Digio têm 20% de desconto na compra. Desde 2018, o festival também oferece a Entrada Social, que garante 45% de desconto sobre o valor da inteira mediante a doação de R$ 20 para projetos parceiros.
Veja os valores das parcelas:
Meia-entrada: 12x de R$ 76,00 (clientes Bradesco) ou 12x de R$ 95,00 (demais clientes);
Entrada social: 12x de R$ 85,27 (clientes Bradesco) ou 12x de R$ 106,16 (demais clientes);
Inteira: 12x de R$ 152,00 (clientes Bradesco) ou 12x de R$ 190,00 (demais clientes).
A venda oficial dos ingressos é realizada pela Ticketmaster Brasil. A organização do Lollapalooza reforça a importância de utilizar apenas os canais oficiais para a compra e alerta o público sobre sites fraudulentos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.