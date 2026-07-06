Fenômeno do teatro espírita, peça sobre Allan Kardec desembarca em BH
Dirigida por Ana Rosa, montagem que já emocionou meio milhão de pessoas terá apresentação única na capital mineira; saiba como garantir ingresso
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Belo Horizonte recebe na próxima semana um dos maiores fenômenos do teatro espírita brasileiro. O espetáculo "Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade" terá apresentação única no dia 18 de julho, um sábado, às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec.
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A montagem, que já soma mais de 1.000 apresentações e foi vista por meio milhão de espectadores em 17 anos, costuma lotar as casas por onde passa. Na capital mineira, a procura por ingressos é grande.
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A direção é de Ana Rosa, uma das mais renomadas atrizes e diretoras do país e espírita praticante há mais de 30 anos. "O texto é uma obra de arte e orquestrar o talento deste elenco me revigora como atriz e diretora", afirma a diretora, que também assina sucessos como "Violetas na Janela".
Com um texto de Paulo Afonso de Lima baseado em rigorosa pesquisa histórica, a peça revela a trajetória do codificador do espiritismo. A narrativa aborda a espiritualidade, a imortalidade da alma e o reencontro de afetos através dos séculos.
A história mostra o primeiro contato de Kardec com o mundo espiritual, que ocorreu por meio da personagem Madame Plainemaison, interpretada por Andrezza Rebuti. O elenco versátil se desdobra em múltiplos papéis. A atriz e produtora Érica Collares vive Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Kardec. "A história de Amélie e Kardec é belíssima; eles eram companheiros destinados à missão do espiritismo", conta Érica.
Gustavo Russo, Pedro Pilar e Rogério Fabiano completam o elenco, dando vida a figuras históricas como o Professor Pestalozzi e o Espírito da Verdade. Com figurinos e cenários que remetem ao século XIX, a peça busca alcançar desde estudiosos do espiritismo até quem procura uma boa história de amor e dedicação.
Serviço: "Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade" em BH
Data: 18 de julho de 2026 (sábado)
Horário: 19h
Local: Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315, Centro – Belo Horizonte/MG)
Duração: 80 minutos
Classificação: livre
Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 90 (solidário, com doação de 1kg de alimento)
Vendas: site Eventim
Produção local: Sílvio Ferreira Produções
Apoio: Vim te Mostrar
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.