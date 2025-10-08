Quanto ganha um peão? Veja os cachês e prêmios de 'A Fazenda 17'
Descubra os valores envolvidos no reality show da Record, do cachê inicial de participação ao prêmio milionário do grande vencedor da temporada
Você já parou para pensar quanto custa se expor por 24 horas por dia em um dos maiores realities do Brasil, como “A Fazenda”? A resposta não é única e envolve uma estrutura de pagamentos que vai do cachê inicial ao sonhado prêmio de R$ 2 milhões.
Os valores que circulam no reality show da Record são um dos principais atrativos para que celebridades e influenciadores digitais aceitem o desafio. Cada participante entra no jogo com um valor garantido, mas os ganhos podem se multiplicar ao longo da temporada com prêmios e ações comerciais, transformando a participação em uma oportunidade de mudar de vida, mesmo para quem não chega à final.
Como funciona o pagamento dos participantes?
O modelo de remuneração em "A Fazenda" é dividido em diferentes etapas, garantindo que todos os peões saiam com algum dinheiro no bolso. A negociação começa muito antes da estreia, quando a produção define os valores individuais com base no perfil de cada contratado.
O cachê inicial é a base de tudo. Esse valor, pago pela emissora, serve como uma luva pela assinatura do contrato. Ele não é fixo e varia drasticamente dependendo do nível de fama do participante. Segundo Rodrigo Carelli, diretor-geral da atração, o cachê dos participantes é o maior da história do programa. No entanto, ele não revelou valores.
Alguns jornalistas afirmam que o valor inicial fica em torno de R$ 70 mil, que são pagos mesmo antes do início do confinamento. No entanto, celebridades consolidadas e com grande potencial de engajamento negociam valores mais altos.
Participantes menos conhecidos ou vindos de dinâmicas como o "Paiol", geralmente, recebem um cachê menor. A lógica é simples: quanto maior a expectativa de retorno de audiência e repercussão que um nome pode gerar, maior o investimento da produção nesse participante.
Ganhos extras que turbinam o prêmio
O cachê inicial é apenas o ponto de partida. Durante o confinamento, os peões têm diversas oportunidades de aumentar seus ganhos. Uma das fontes mais lucrativas são as ações de merchandising, quando marcas patrocinadoras promovem seus produtos em festas ou dinâmicas.
A participação nessas ações rende um pagamento extra, que é dividido entre os envolvidos. Além disso, as provas semanais frequentemente oferecem prêmios valiosos. O vencedor da Prova de Fogo ou do Fazendeiro pode levar para casa carros, dinheiro vivo, eletrodomésticos e outros itens que somam ao montante final.
O grande objetivo, claro, é o prêmio de R$ 2 milhões para o grande campeão, escolhido pelo voto popular. Vale lembrar que o segundo colocado também costuma ser premiado, mas não foi divulgado se essa será a dinâmica deste ano. O vencedor leva o prêmio principal somado a tudo que já acumulou no jogo.
O que os participantes ganham além do dinheiro
A verdadeira fortuna de "A Fazenda" muitas vezes não está no prêmio, mas na visibilidade que o programa proporciona. A exposição massiva na TV aberta e nas redes sociais é um ativo poderoso que pode ser convertido em contratos e oportunidades por anos. Entender como capitalizar essa fama é o segredo para o sucesso pós-reality.
Para os participantes, a experiência funciona como uma vitrine de potencial ilimitado. Veja como eles podem transformar a fama em dinheiro:
Contratos publicitários: Após o programa, o número de seguidores nas redes sociais explode. Isso atrai marcas que pagam valores altos por posts patrocinados, os famosos "publiposts". Um ex-participante com boa imagem pode faturar em poucos meses o equivalente ao prêmio final apenas com publicidade.
Presença VIP: A demanda por ex-peões em eventos, inaugurações de lojas e festas também se torna uma fonte de renda. O cachê para uma aparição de poucas horas pode ser bastante significativo.
Novas oportunidades na mídia: Muitos utilizam a visibilidade do reality como um trampolim para outras áreas. A participação pode render convites para novos programas de TV, a criação de um podcast de sucesso ou até mesmo o lançamento de produtos próprios.
Aumento do valor de mercado: Para artistas, cantores e influenciadores, a passagem pelo programa aumenta o valor de seu trabalho. Shows, palestras e outros serviços passam a ter um cachê mais elevado devido à notoriedade recém-adquirida.
Como funcionam os pagamentos por publicidade dentro do reality?
As marcas patrocinadoras pagam à emissora para promover seus produtos no programa. Durante as ações de merchandising, uma parte desse valor é repassada aos peões.
Esse pagamento funciona como um extra, condicionado à participação na atividade. É uma forma de incentivar o engajamento dos confinados com as marcas.
O que acontece com o dinheiro se um participante for expulso?
Normalmente, os contratos de participação possuem cláusulas rígidas sobre comportamento. A quebra de regras graves, que leva a uma expulsão, acarreta em punições financeiras.
Na maioria dos casos, o participante expulso perde o direito ao cachê e a todos os prêmios que possa ter ganhado até o momento da desclassificação.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.