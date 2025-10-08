Quanto ganha um peão? Veja os cachês e prêmios de 'A Fazenda 17'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Você já parou para pensar quanto custa se expor por 24 horas por dia em um dos maiores realities do Brasil, como “A Fazenda”? A resposta não é única e envolve uma estrutura de pagamentos que vai do cachê inicial ao sonhado prêmio de R$ 2 milhões.

Os valores que circulam no reality show da Record são um dos principais atrativos para que celebridades e influenciadores digitais aceitem o desafio. Cada participante entra no jogo com um valor garantido, mas os ganhos podem se multiplicar ao longo da temporada com prêmios e ações comerciais, transformando a participação em uma oportunidade de mudar de vida, mesmo para quem não chega à final.

Como funciona o pagamento dos participantes?

O modelo de remuneração em "A Fazenda" é dividido em diferentes etapas, garantindo que todos os peões saiam com algum dinheiro no bolso. A negociação começa muito antes da estreia, quando a produção define os valores individuais com base no perfil de cada contratado.

O cachê inicial é a base de tudo. Esse valor, pago pela emissora, serve como uma luva pela assinatura do contrato. Ele não é fixo e varia drasticamente dependendo do nível de fama do participante. Segundo Rodrigo Carelli, diretor-geral da atração, o cachê dos participantes é o maior da história do programa. No entanto, ele não revelou valores.

Alguns jornalistas afirmam que o valor inicial fica em torno de R$ 70 mil, que são pagos mesmo antes do início do confinamento. No entanto, celebridades consolidadas e com grande potencial de engajamento negociam valores mais altos.

Participantes menos conhecidos ou vindos de dinâmicas como o "Paiol", geralmente, recebem um cachê menor. A lógica é simples: quanto maior a expectativa de retorno de audiência e repercussão que um nome pode gerar, maior o investimento da produção nesse participante.

Ganhos extras que turbinam o prêmio

O cachê inicial é apenas o ponto de partida. Durante o confinamento, os peões têm diversas oportunidades de aumentar seus ganhos. Uma das fontes mais lucrativas são as ações de merchandising, quando marcas patrocinadoras promovem seus produtos em festas ou dinâmicas.

A participação nessas ações rende um pagamento extra, que é dividido entre os envolvidos. Além disso, as provas semanais frequentemente oferecem prêmios valiosos. O vencedor da Prova de Fogo ou do Fazendeiro pode levar para casa carros, dinheiro vivo, eletrodomésticos e outros itens que somam ao montante final.

O grande objetivo, claro, é o prêmio de R$ 2 milhões para o grande campeão, escolhido pelo voto popular. Vale lembrar que o segundo colocado também costuma ser premiado, mas não foi divulgado se essa será a dinâmica deste ano. O vencedor leva o prêmio principal somado a tudo que já acumulou no jogo.

Sucesso nas emissoras de tv e streaming do Brasil e do mundo, os realities tomam conta das programações. diante deste cenário, alguns artistas fizeram questão de expor um pouco de suas vidas nesse estilo de programa, dentro e fora do país. Divulgação Entre esses artistas, está o renomado cantor Gilberto Gil, ícone da música popular brasileira. Ele estreou, em junho de 2023, o reality "Viajando com os Gil", que mostra a rotina de viagens da sua turnê internacional "Nós, A Gente". Divulgação O programa acompanhou o cantor e sua família durante as 15 apresentações que aconteceram em cerca de dez países, como França, Alemanha e Itália. Divulgação Além disso, a turnê foi planejada como uma forma de celebrar os 80 anos de vida de Gil, comemorados em 2022. O reality, então, incluiu Preta Gil, Fran, Gilsons e Flor Gil, tendo cerca de 40 familiares, incluindo até a bisneta do cantor. Divulgação Vale lembrar que esse não foi o primeiro reality show que a família Gil protagoniza. Em 2022, eles estrearam Em Casa com os Gil, uma série de cinco episódios que acompanhou suas rotinas durante o período de isolamento social. Divulgação Além de Gil, outros artistas como a cantora Anitta e o ator Sylvester Stallone também ganharam um programa para chamarem de seus. Divulgação Lançado em 2023, o reality "A Família Stallone" trouxe um pouco mais da intimidade de um dos principais atores de filmes de ação e aventura do mundo. Divulgação O programa Ã© estrelado por Stallone, sua esposa Jennifer Flavine e suas trÃªs filhas, Sophia, Sistine e Scarlet. AlÃ©m dos familiares, outros nomes aparecem na produÃ§Ã£o como o atorÂ Al PacinoÂ e Dolph Lundgren. DivulgaÃ§Ã£o Com sete episÃ³dios no total, A FamÃ­lia Stallone pode ser encontrado no Paramount+ e no Prime Video. DivulgaÃ§Ã£o Outra famosa família que também apareceu em reality foi a da cantora Gretchen, em 2018. O programa abordou o dia a dia dos seus familiares, com destaque para a intimidade da artista. Divulgação No entanto, também tiveram destaque o seu filho Tammy e sua irmã Sula Miranda, que abordou um pouco mais o seu lado conservador e religioso. Divulgação Polêmico e controverso, o cantor e compositor britânico Ozzy Osbourne lançou em 2002 o seu reality "Os Osbournes", que foi exibido na MTV até 2005. Divulgação O artista e sua famÃ­lia compartilharam, no programa, um pouco mais de suas rotinas e dividiram a intimidade com o pÃºblico. DivulgaÃ§Ã£o O reality trouxe consequências negativas para os participantes, que acabaram desenvolvendo dependência química. Em uma entrevista, o Príncipe das Trevas, como é conhecido, assumiu que seus filhos foram superexpostos, o que acarretou no vício. Divulgação Mesmo assim, Ozzy aceitou participar de outro reality. Trata-se de Home to Roost, que mostra a famÃ­lia voltando para o Reino Unido, onde o cantor disse que gostaria de passar seus Ãºltimos anos de vida. DivulgaÃ§Ã£o Uma das principais artistas brasileiras da atualidade, Anitta estrelou "Ilhados com Beats", um reality que estreou em 2021. Ela ficou isolada em uma ilha com outros influenciadores digitais. Divulgação A cantora e mais 10 influenciadores ficarão isolados em uma ilha onde irão se divertir bastante e também participar de alguns desafios Divulgação O intuito era que todos se divertissem e participassem de alguns desafios. Na ocasião, o programa foi uma parceria da cantora com a marca de bebidas Skol Beats e aconteceu em uma paradisíaca em Angra dos Reis, no Rio. Divulgação Além da presença de Anitta, o reality show trouxe como convidados Lipe Ribeiro, Nicole Bahls, Duh Marinho, Rafa Uccman, entre outros. Divulgação Um dos realities shows mais famosos da primeira década do novo milênio foi lançado em 2007. Trata-se do "Keeping Up With The Kardashians", que acompanhou a rotina da família Kardashian, especialmente das irmãs Kim, Khloe e Kourtney. - Divulgação As socialites ficaram mais famosas depois que o patriarca, Robert Kardashian, participou do julgamento de O.J Simpson em 1994. - Divulgação Atualmente Kim, a mais famosa das irmãs, é uma atriz, modelo, influenciadora e empresária. Ela tem ganho cada dia mais relevância na mídia. Divulgação O sucesso da série tem, adicionalmente, conduzido à criação de numerosas séries spin-off. A rede também tem transmitido vários especiais de televisão com eventos especiais que rodeiam os membros da família. Divulgação Voltar Próximo

O que os participantes ganham além do dinheiro

A verdadeira fortuna de "A Fazenda" muitas vezes não está no prêmio, mas na visibilidade que o programa proporciona. A exposição massiva na TV aberta e nas redes sociais é um ativo poderoso que pode ser convertido em contratos e oportunidades por anos. Entender como capitalizar essa fama é o segredo para o sucesso pós-reality.

Para os participantes, a experiência funciona como uma vitrine de potencial ilimitado. Veja como eles podem transformar a fama em dinheiro:

Contratos publicitários: Após o programa, o número de seguidores nas redes sociais explode. Isso atrai marcas que pagam valores altos por posts patrocinados, os famosos "publiposts". Um ex-participante com boa imagem pode faturar em poucos meses o equivalente ao prêmio final apenas com publicidade.

Presença VIP: A demanda por ex-peões em eventos, inaugurações de lojas e festas também se torna uma fonte de renda. O cachê para uma aparição de poucas horas pode ser bastante significativo.

Novas oportunidades na mídia: Muitos utilizam a visibilidade do reality como um trampolim para outras áreas. A participação pode render convites para novos programas de TV, a criação de um podcast de sucesso ou até mesmo o lançamento de produtos próprios.

Aumento do valor de mercado: Para artistas, cantores e influenciadores, a passagem pelo programa aumenta o valor de seu trabalho. Shows, palestras e outros serviços passam a ter um cachê mais elevado devido à notoriedade recém-adquirida.

Como funcionam os pagamentos por publicidade dentro do reality?

As marcas patrocinadoras pagam à emissora para promover seus produtos no programa. Durante as ações de merchandising, uma parte desse valor é repassada aos peões.

Esse pagamento funciona como um extra, condicionado à participação na atividade. É uma forma de incentivar o engajamento dos confinados com as marcas.

O que acontece com o dinheiro se um participante for expulso?

Normalmente, os contratos de participação possuem cláusulas rígidas sobre comportamento. A quebra de regras graves, que leva a uma expulsão, acarreta em punições financeiras.

Na maioria dos casos, o participante expulso perde o direito ao cachê e a todos os prêmios que possa ter ganhado até o momento da desclassificação.

