Estrela de reality show esquece absorvente interno por um mês

A ex-participante do reality show “The Circle”, da Netflix, Savannah Miller, compartilhou recentemente uma experiência que serve como alerta para a saúde menstrual. Ela esqueceu de retirar um absorvente interno e ficou com ele dentro do corpo por um mês inteiro.

Em entrevista ao New York Post, a jovem de 24 anos relatou que sentiu enjoos, coceiras e odor desagradável e, só então procurou ajuda médica. Savannah destacou que correu risco de desenvolver complicações graves, como a síndrome do choque tóxico (SCT).

‘Era como se um rato tivesse entrado em mim e morrido’

A jovem tinha 22 anos quando passou pela experiência. Na época, ela era estudante universitária.

Savannah estava no fim do período menstrual e decidiu usar um absorvente interno para evitar vazamentos durante uma saída com amigas. No dia seguinte, ao perceber que o fio havia desaparecido, não suspeitou que o absorvente ainda estivesse dentro dela.

Nos dias seguintes, começaram os sintomas: enjoos, coceira e um odor extremamente desagradável. "O cheiro era como se um rato tivesse entrado em mim, enquanto eu dormia, e morrido", admitiu.

Mesmo sentindo o desconforto, Savannah continuou usando absorventes internos novos, provavelmente empurrando o absorvente original ainda mais para dentro da vagina, sem imaginar a gravidade da situação.

A jovem procurou a clínica do campus da universidade em que estudava diversas vezes. Os exames iniciais não identificaram o problema, e testes de infecções sexualmente transmissíveis não apontaram nada errado.

Os médicos inicialmente sugeriram vaginose bacteriana, diagnóstico que ela questionou devido ao odor intenso e incomum. Somente na terceira consulta os médicos observaram partículas de algodão na amostra de urina e suspeitaram de um absorvente interno esquecido.

"Eu não achava, mas pensei: 'Será que é possível?'", recordou Savannah. "O médico teve que retirá-lo dos meus ovários", brincou ela, descrevendo o quão profundo o absorvente estava.

Felizmente, Savannah não desenvolveu síndrome do choque tóxico, uma infecção bacteriana grave, mas recebeu antibióticos como medida preventiva.

A jovem espera que sua experiência sirva como alerta para outras pessoas sobre a importância de cuidados menstruais e atenção ao uso de absorventes internos. "Espero que não seja constrangedor, mas se ajudar alguém, fico feliz!", afirmou.

O que é a síndrome do choque tóxico (SCT)?

A síndrome do choque tóxico é rara, afetando cerca de 1 em cada 100.000 pessoas. Ela ocorre quando certas bactérias produzem toxinas que entram na corrente sanguínea. Essas toxinas podem causar danos em múltiplos órgãos, incluindo rins, fígado e coração.

A doença tem tratamento. No entanto, pode ser fatal. O risco foi associado ao uso prolongado de absorventes internos na década de 1990. Desde então, os produtos alertam na embalagem sobre a necessidade de trocá-los a cada oito horas.

Quais os sintomas da SCT?