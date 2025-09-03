Sem papas na língua, Tiago Ramos detona reality de Carlinhos Maia

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A tensão entre Tiago Ramos e o Rancho do Maia, reality comandado por Carlinhos Maia, voltou à tona nesta segunda-feira (4). O modelo, conhecido por seu breve relacionamento com Nadine Santos, mãe de Neymar Jr., não escondeu a irritação ao ser questionado sobre uma possível participação no programa novamente — e disparou ofensas que reacenderam a polêmica envolvendo sua expulsão do elenco.

Tudo começou quando Tiago abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores. No entanto, bastou a primeira pergunta para o clima pesar. “Vai pro Rancho do Maia?”, quis saber um fã. A resposta veio sem filtros: “Meu irmão, eu não vou pra isso não! Desvinculem meu nome disso. Chatisse [sic] do carai”, escreveu o influenciador visivelmente alterado.

Expulsão após briga ao vivo ainda repercute

A irritação de Tiago Ramos não é gratuita. Em maio, o modelo protagonizou um dos episódios mais controversos da temporada do Rancho do Maia, quando se envolveu em uma briga com o influenciador Verinha. Ambos, sob efeito de álcool, trocaram agressões físicas após uma discussão acalorada durante a madrugada. O ápice veio quando Verinha deu um tapa no rosto de Tiago, gerando tensão entre os participantes e espanto nas redes sociais.

Diante da confusão, Carlinhos Maia decidiu pela expulsão imediata dos dois envolvidos, alegando que não toleraria violência dentro do programa. No entanto, Tiago se revoltou com a decisão, alegando que foi a vítima na situação e criticando a condução da produção. Segundo o humorista, o comportamento de Tiago Ramos já vinha sendo considerado “excessivo”, principalmente pelo consumo abusivo de bebida alcoólica.

Rancor e mágoas expostos publicamente

Desde então, Tiago Ramos evita comentar o assunto, mas episódios como o desta segunda-feira mostram que a ferida segue aberta. Ao ser lembrado do reality, o ex-A Fazenda demonstrou que prefere deixar o passado para trás — mesmo que isso signifique atacar publicamente um dos maiores nomes da internet brasileira.

A polêmica revive um capítulo conturbado da carreira do influenciador, que tem sido marcado por conflitos, declarações explosivas e reviravoltas inesperadas. Enquanto Carlinhos Maia segue colhendo os frutos de seu projeto com novas temporadas do Rancho do Maia, Tiago Ramos luta para reconstruir sua imagem — mesmo que para isso precise, vez ou outra, desabafar com um pouco de fúria.

