Luciana Gimenez assina com a Band para comandar novo reality show; saiba tudo

Após 25 anos à frente do SuperPop na RedeTV!, Luciana Gimenez foi oficialmente anunciada como a nova contratada da Band em agosto de 2026. A apresentadora comandará um reality show semanal, marcando um novo capítulo em sua carreira e um movimento estratégico da emissora para fortalecer sua grade noturna.

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O que se sabe sobre o novo programa

O projeto será um reality de competição exibido no horário nobre, provavelmente às quartas-feiras. O formato, que ainda está em fase de definição, será desenvolvido em temporadas, um modelo que oferece mais flexibilidade à agenda da apresentadora. A Band está em negociações com grandes produtoras, como a Warner Bros. Discovery, para definir a dinâmica e o tema central da atração.

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A escolha de Gimenez visa capitalizar sua forte presença digital e capacidade de engajamento, conectando o público da TV aberta a novas plataformas. A emissora aposta em um formato de grande produção para atrair tanto a audiência quanto o mercado publicitário.

Estratégia da emissora e cronograma

A contratação faz parte de um investimento da Band para consolidar sua faixa noturna com produtos de alto impacto. A emissora já está mobilizando sua estrutura de produção para viabilizar o projeto, cuja estreia está prevista para o segundo semestre de 2026, possivelmente após a Copa do Mundo.

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A direção do canal aposta que a combinação de uma apresentadora consolidada com um formato de reality inovador tem potencial para reconfigurar a disputa pela audiência e atrair novos anunciantes, tornando-se um dos principais produtos da casa.