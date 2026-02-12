Luciana Gimenez nega ligação com Epstein: "repúdio, ódio e nojo"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou publicamente nesta quarta-feira (11/2) para negar qualquer ligação com Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede de tráfico sexual de menores nos Estados Unidos. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela afirmou sentir “repúdio, ódio e nojo” do criminoso e disse que foi vítima de interpretações equivocadas após seu nome aparecer em documentos financeiros tornados públicos pela Justiça americana.

Segundo Gimenez, ela nunca conheceu Epstein e jamais teve qualquer contato pessoal, profissional ou financeiro com ele. O nome da apresentadora foi mencionado em arquivos disponibilizados no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o que gerou especulações nas redes sociais e em parte da imprensa.

No vídeo, Gimenez reforçou que nunca compactuou, nem compactuaria, com práticas ilícitas ou criminosas. “Eu nunca compactuei, nem compactuaria, com práticas ilícitas ou criminosas. Eu tenho uma carreira construída há anos, todo mundo conhece minha história”, afirmou.

A apresentadora criticou publicamente Epstein e disse ter ficado surpresa ao ver seu nome associado ao caso. “Tenho repúdio, ódio e nojo de Jeffrey Epstein. É um cara repugnante, que estuprava mulheres, mantinha pessoas em cárcere privado e outras coisas que a gente nem sabe. E eu acordo e meu nome está envolvido com este cidadão de quinta categoria, esse lixo da humanidade”, disse.

Ela também destacou que casos como esse devem ser tratados com seriedade e afirmou que as informações que circulam sobre suposto envolvimento são incorretas. “Esse é um assunto muito sério. O que vem sendo dito sobre mim não é verdade”, declarou.

Por que o nome de Luciana apareceu nos documentos?

De acordo com a apresentadora, a citação ocorreu porque autoridades americanas solicitaram ao banco Deutsche Bank Trust Company Americas registros financeiros referentes a determinados períodos, sem seleção individualizada. Com isso, documentos contendo dados de diversos clientes foram enviados e posteriormente tornados públicos.

No vídeo, Luciana afirmou que essa explicação teria sido repassada por funcionários do banco após ela buscar esclarecimentos. “Esses documentos são referentes a todas as movimentações das pessoas que tinham conta neste dia, neste banco, em 2019, eu inclusive. Não é que são contas do Jeffrey Epstein. Eu acredito que devam ter contas de pessoas suspeitas, mas esses documentos são de todas as pessoas que fizeram transações aleatórias neste banco, neste dia”, apontou.

Ela também disse que buscou diretamente o banco para entender a situação. “Quando finalmente consegui falar com um gerente do Deutsche Bank, ele me explicou por que o meu nome estaria ligado a uma pessoa que eu nunca vi, nunca passei na frente”, esclareceu.

Nas redes sociais, circulou que uma transação de cerca de US$ 12,6 milhões (R$ 65 milhões) estaria vinculada ao nome da apresentadora. Luciana afirmou que a leitura foi feita de forma incorreta.

“Meu nome aparece acima de uma transação de mais de 12 milhões, mas as pessoas não se deram ao trabalho de analisar o documento completo. Olharam de forma leviana”, acusou.

Segundo ela, o valor milionário estava ligado a um fundo do qual ela não faz parte. A apresentadora disse que a associação ao seu nome ocorreu porque ele aparece em linhas próximas no documento. De acordo com Gimenez, sua movimentação real registrada nos documentos foi de apenas US$ 22,09 (R$ 113), valor referente a uma transferência interna entre contas próprias.

“A minha transação está na folha de cima. É uma transação de US$ 22,09 da minha conta de investimentos para a minha pessoa física”, explicou.

Ela afirmou ainda que apresentou documentos e um e-mail do banco que, segundo ela, confirmariam que todas as transferências em seu nome eram movimentações internas.

Impactos pessoais

A apresentadora afirmou que a repercussão do caso trouxe impactos para sua família. Segundo ela, filhos que moram em Nova York sofreram bullying após a divulgação das informações. “Eu sou mãe. Peço que respeitem minha família. Meu filho sofreu bullying, teve dificuldade para dormir. Isso é muito sério”, disse.

Luciana também criticou a disseminação de informações falsas na internet. “Nós temos que começar a ter cuidado com a internet. Não dá para sair acusando as pessoas sem entender o contexto”, pontuou.

Ela reforçou que sempre preservou sua imagem pública. “Eu nunca fiz nada que pudesse macular a minha imagem”, declarou.

A apresentadora afirmou que pretende acionar judicialmente responsáveis pela divulgação de informações que considera falsas ou distorcidas.

“Eu vou dar a chance de retirar essas acusações levianas com meu nome porque eu vou processar cada pessoa que falou coisas que não procedem”, afirmou.

Luciana declarou que permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Segundo ela, após identificar a menção a seu nome nos arquivos, entrou em contato com o Deutsche Bank para entender a origem da vinculação e aguarda resposta formal da instituição.

