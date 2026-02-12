Assine
'ACUSAÇÕES LEVIANAS'

Luciana Gimenez nega ligação com Epstein: "repúdio, ódio e nojo"

Apresentadora afirma que nunca conheceu Epstein, diz que nome apareceu nos documentos do caso por erro de interpretação de documentos financeiros

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/02/2026 10:20

Luciana Gimenez negou qualquer envolvimento com Jeffrey Epstein
Luciana Gimenez negou qualquer envolvimento com Jeffrey Epstein

A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou publicamente nesta quarta-feira (11/2) para negar qualquer ligação com Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede de tráfico sexual de menores nos Estados Unidos. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela afirmou sentir “repúdio, ódio e nojo” do criminoso e disse que foi vítima de interpretações equivocadas após seu nome aparecer em documentos financeiros tornados públicos pela Justiça americana.

Segundo Gimenez, ela nunca conheceu Epstein e jamais teve qualquer contato pessoal, profissional ou financeiro com ele. O nome da apresentadora foi mencionado em arquivos disponibilizados no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o que gerou especulações nas redes sociais e em parte da imprensa.

No vídeo, Gimenez reforçou que nunca compactuou, nem compactuaria, com práticas ilícitas ou criminosas. “Eu nunca compactuei, nem compactuaria, com práticas ilícitas ou criminosas. Eu tenho uma carreira construída há anos, todo mundo conhece minha história”, afirmou.

A apresentadora criticou publicamente Epstein e disse ter ficado surpresa ao ver seu nome associado ao caso. “Tenho repúdio, ódio e nojo de Jeffrey Epstein. É um cara repugnante, que estuprava mulheres, mantinha pessoas em cárcere privado e outras coisas que a gente nem sabe. E eu acordo e meu nome está envolvido com este cidadão de quinta categoria, esse lixo da humanidade”, disse.

Ela também destacou que casos como esse devem ser tratados com seriedade e afirmou que as informações que circulam sobre suposto envolvimento são incorretas. “Esse é um assunto muito sério. O que vem sendo dito sobre mim não é verdade”, declarou.

Por que o nome de Luciana apareceu nos documentos?

De acordo com a apresentadora, a citação ocorreu porque autoridades americanas solicitaram ao banco Deutsche Bank Trust Company Americas registros financeiros referentes a determinados períodos, sem seleção individualizada. Com isso, documentos contendo dados de diversos clientes foram enviados e posteriormente tornados públicos.

No vídeo, Luciana afirmou que essa explicação teria sido repassada por funcionários do banco após ela buscar esclarecimentos. “Esses documentos são referentes a todas as movimentações das pessoas que tinham conta neste dia, neste banco, em 2019, eu inclusive. Não é que são contas do Jeffrey Epstein. Eu acredito que devam ter contas de pessoas suspeitas, mas esses documentos são de todas as pessoas que fizeram transações aleatórias neste banco, neste dia”, apontou.

Ela também disse que buscou diretamente o banco para entender a situação. “Quando finalmente consegui falar com um gerente do Deutsche Bank, ele me explicou por que o meu nome estaria ligado a uma pessoa que eu nunca vi, nunca passei na frente”, esclareceu.

Nas redes sociais, circulou que uma transação de cerca de US$ 12,6 milhões (R$ 65 milhões) estaria vinculada ao nome da apresentadora. Luciana afirmou que a leitura foi feita de forma incorreta.

“Meu nome aparece acima de uma transação de mais de 12 milhões, mas as pessoas não se deram ao trabalho de analisar o documento completo. Olharam de forma leviana”, acusou. 

Segundo ela, o valor milionário estava ligado a um fundo do qual ela não faz parte. A apresentadora disse que a associação ao seu nome ocorreu porque ele aparece em linhas próximas no documento. De acordo com Gimenez, sua movimentação real registrada nos documentos foi de apenas US$ 22,09 (R$ 113), valor referente a uma transferência interna entre contas próprias.

“A minha transação está na folha de cima. É uma transação de US$ 22,09 da minha conta de investimentos para a minha pessoa física”, explicou.

Ela afirmou ainda que apresentou documentos e um e-mail do banco que, segundo ela, confirmariam que todas as transferências em seu nome eram movimentações internas.

Impactos pessoais 

A apresentadora afirmou que a repercussão do caso trouxe impactos para sua família. Segundo ela, filhos que moram em Nova York sofreram bullying após a divulgação das informações. “Eu sou mãe. Peço que respeitem minha família. Meu filho sofreu bullying, teve dificuldade para dormir. Isso é muito sério”, disse.

Luciana também criticou a disseminação de informações falsas na internet. “Nós temos que começar a ter cuidado com a internet. Não dá para sair acusando as pessoas sem entender o contexto”, pontuou. 

Ela reforçou que sempre preservou sua imagem pública. “Eu nunca fiz nada que pudesse macular a minha imagem”, declarou.

A apresentadora afirmou que pretende acionar judicialmente responsáveis pela divulgação de informações que considera falsas ou distorcidas.

“Eu vou dar a chance de retirar essas acusações levianas com meu nome porque eu vou processar cada pessoa que falou coisas que não procedem”, afirmou.  

Luciana declarou que permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Segundo ela, após identificar a menção a seu nome nos arquivos, entrou em contato com o Deutsche Bank para entender a origem da vinculação e aguarda resposta formal da instituição.

A RedeTV! anunciou oficialmente, em comunicado conjunto com Luciana Gimenez, o encerramento do vínculo da apresentadora com a emissora após 25 anos de parceria.
A RedeTV! anunciou oficialmente, em comunicado conjunto com Luciana Gimenez, o encerramento do vínculo da apresentadora com a emissora após 25 anos de parceria.  Divulgação
Segundo a empresa, a decisão foi tomada de forma consensual entre as partes, marcando o fim de um dos ciclos mais longos e emblemáticos da televisão brasileira no século 21.
Segundo a empresa, a decisão foi tomada de forma consensual entre as partes, marcando o fim de um dos ciclos mais longos e emblemáticos da televisão brasileira no século 21. Divulgação
Luciana chegou à emissora em 2001 e, desde então, esteve à frente do "SuperPop", exibido nas noites de quarta-feira, além de ter comandado outros programas, como "Mega Senha", entre 2010 e 2011, e o "Luciana by Night", exibido de 2012 a 2021.
Luciana chegou à emissora em 2001 e, desde então, esteve à frente do “SuperPop”, exibido nas noites de quarta-feira, além de ter comandado outros programas, como “Mega Senha”, entre 2010 e 2011, e o “Luciana by Night”, exibido de 2012 a 2021.  Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez publicou um texto extenso nas redes sociais para comentar a despedida."Tenho orgulho do que construímos. Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada", declarou.
Luciana Gimenez publicou um texto extenso nas redes sociais para comentar a despedida.“Tenho orgulho do que construímos. Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada”, declarou.  Youtube/Flow Podcast
"O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença", afirmou, antes de deixar em aberto os próximos passos da carreira. "2026 será um ano de viver um novo desafio!", anunciou, sem revelar detalhes.
“O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença”, afirmou, antes de deixar em aberto os próximos passos da carreira. “2026 será um ano de viver um novo desafio!”, anunciou, sem revelar detalhes. Reprodução do Instagram @lucianagimenez
A saída acontece em um momento de mudanças internas na emissora. Recentemente, a RedeTV! passou por uma reestruturação acionária, após Marcelo de Carvalho, empresário e ex-marido de Luciana, vender sua participação na empresa para Amilcare Dallevo Júnior, presidente e cofundador do canal.
A saída acontece em um momento de mudanças internas na emissora. Recentemente, a RedeTV! passou por uma reestruturação acionária, após Marcelo de Carvalho, empresário e ex-marido de Luciana, vender sua participação na empresa para Amilcare Dallevo Júnior, presidente e cofundador do canal. Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez Morad nasceu em São Paulo, em 3 de novembro de 1969, e construiu uma trajetória multifacetada como apresentadora, empresária e modelo, tornando-se uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira.
Luciana Gimenez Morad nasceu em São Paulo, em 3 de novembro de 1969, e construiu uma trajetória multifacetada como apresentadora, empresária e modelo, tornando-se uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira.  Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Filha do empresário João Alberto Morad e da atriz Vera Gimenez, ela cresceu em uma família de classe média alta, com ascendência espanhola, portuguesa e libanesa.
Filha do empresário João Alberto Morad e da atriz Vera Gimenez, ela cresceu em uma família de classe média alta, com ascendência espanhola, portuguesa e libanesa.  Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Parte da infância foi vivida na casa da avó materna, em São Paulo, durante o processo de separação dos pais. Após a morte da avó, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a morar com a mãe e o padrasto, o ator Jece Valadão (1930 – 2006).
Parte da infância foi vivida na casa da avó materna, em São Paulo, durante o processo de separação dos pais. Após a morte da avó, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a morar com a mãe e o padrasto, o ator Jece Valadão (1930 – 2006). Reprodução do Instagram @lucianagimenez
A sua carreira profissional começou cedo, aos 13 anos, quando iniciou trabalhos como modelo. Integrante da agência Elite, Luciana construiu uma sólida trajetória internacional, desfilando para grifes renomadas e vivendo em cidades como Milão, Paris, Hamburgo, Londres e Nova York.
A sua carreira profissional começou cedo, aos 13 anos, quando iniciou trabalhos como modelo. Integrante da agência Elite, Luciana construiu uma sólida trajetória internacional, desfilando para grifes renomadas e vivendo em cidades como Milão, Paris, Hamburgo, Londres e Nova York.  Reprodução do Instagram @lucianagimenez
A estreia como apresentadora aconteceu em 15 de janeiro de 2001, quando assumiu o comando do "SuperPop" na RedeTV!, substituindo Adriane Galisteu.
A estreia como apresentadora aconteceu em 15 de janeiro de 2001, quando assumiu o comando do “SuperPop” na RedeTV!, substituindo Adriane Galisteu.  Reprodução do Instagram @lucianagimenez
O programa, voltado a entrevistas com celebridades e temas polêmicos, enfrentou resistência inicial do público e da crítica. Luciana foi alvo de comentários negativos por erros de linguagem e gafes, atribuídos por ela ao fato de ter passado anos fora do país falando apenas inglês.
O programa, voltado a entrevistas com celebridades e temas polêmicos, enfrentou resistência inicial do público e da crítica. Luciana foi alvo de comentários negativos por erros de linguagem e gafes, atribuídos por ela ao fato de ter passado anos fora do país falando apenas inglês. Divulgação
Em 2010, Luciana passou a apresentar o game show "Mega Senha" ao lado de Marcelo de Carvalho, e dois anos depois estreou o "Luciana by Night", seu primeiro talk show, exibido semanalmente com a participação do humorista Diogo Portugal.
Em 2010, Luciana passou a apresentar o game show “Mega Senha” ao lado de Marcelo de Carvalho, e dois anos depois estreou o “Luciana by Night”, seu primeiro talk show, exibido semanalmente com a participação do humorista Diogo Portugal.  Reprodução do Facebook Superpop
Na vida pessoal, Luciana teve relacionamentos de grande repercussão pública. Ainda adolescente, namorou o cantor Rod Stewart, e em 1998 conheceu Mick Jagger, líder e vocalista dos Rolling Stones, com quem teve seu primeiro filho, Lucas Maurice Morad Jagger, nascido em Nova York, em 18 de maio de 1999.
Na vida pessoal, Luciana teve relacionamentos de grande repercussão pública. Ainda adolescente, namorou o cantor Rod Stewart, e em 1998 conheceu Mick Jagger, líder e vocalista dos Rolling Stones, com quem teve seu primeiro filho, Lucas Maurice Morad Jagger, nascido em Nova York, em 18 de maio de 1999.  reprodução instagram
A gestação e o nascimento do filho foram amplamente noticiados, assim como a disputa judicial que levou ao reconhecimento da paternidade e à fixação de pensão. Após retornar ao Brasil em 2001, Luciana se estabeleceu em São Paulo com a mãe e o filho.
A gestação e o nascimento do filho foram amplamente noticiados, assim como a disputa judicial que levou ao reconhecimento da paternidade e à fixação de pensão. Após retornar ao Brasil em 2001, Luciana se estabeleceu em São Paulo com a mãe e o filho. Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Em 2004, conheceu Marcelo de Carvalho, com quem se casou dois anos depois, em uma cerimônia realizada em Ilhabela.
Em 2004, conheceu Marcelo de Carvalho, com quem se casou dois anos depois, em uma cerimônia realizada em Ilhabela.  Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Do relacionamento nasceu seu segundo filho, Lorenzo Gabriel Morad Fragali, em 2011. A união chegou ao fim em 2018, após 12 anos.
Do relacionamento nasceu seu segundo filho, Lorenzo Gabriel Morad Fragali, em 2011. A união chegou ao fim em 2018, após 12 anos.  Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Ao longo de mais de duas décadas de carreira, Luciana Gimenez construiu uma imagem marcada por exposição, polêmicas, reinvenção e permanência, mantendo-se como um dos nomes mais reconhecidos da televisão brasileira contemporânea.
Ao longo de mais de duas dÃ©cadas de carreira, Luciana Gimenez construiu uma imagem marcada por exposiÃ§Ã£o, polÃªmicas, reinvenÃ§Ã£o e permanÃªncia, mantendo-se como um dos nomes mais reconhecidos da televisÃ£o brasileira contemporÃ¢nea. ReproduÃ§Ã£o do Facebook Superpop

