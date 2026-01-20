Após 25 anos, Luciana Gimenez se despede da RedeTV! e fala em ‘novo desafio’
Segundo a empresa, a decisão foi tomada de forma consensual entre as partes, marcando o fim de um dos ciclos mais longos e emblemáticos da televisão brasileira no século 21.
Segundo a empresa, a decisão foi tomada de forma consensual entre as partes, marcando o fim de um dos ciclos mais longos e emblemáticos da televisão brasileira no século 21.Foto: Divulgação
Luciana chegou à emissora em 2001 e, desde então, esteve à frente do “SuperPop”, exibido nas noites de quarta-feira, além de ter comandado outros programas, como “Mega Senha”, entre 2010 e 2011, e o “Luciana by Night”, exibido de 2012 a 2021.
Luciana chegou à emissora em 2001 e, desde então, esteve à frente do “SuperPop”, exibido nas noites de quarta-feira, além de ter comandado outros programas, como “Mega Senha”, entre 2010 e 2011, e o “Luciana by Night”, exibido de 2012 a 2021.Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez publicou um texto extenso nas redes sociais para comentar a despedida.“Tenho orgulho do que construímos. Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada”, declarou.
Luciana Gimenez publicou um texto extenso nas redes sociais para comentar a despedida.“Tenho orgulho do que construímos. Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada”, declarou.Foto: Youtube/Flow Podcast
“O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença”, afirmou, antes de deixar em aberto os próximos passos da carreira. “2026 será um ano de viver um novo desafio!”, anunciou, sem revelar detalhes.
“O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença”, afirmou, antes de deixar em aberto os próximos passos da carreira. “2026 será um ano de viver um novo desafio!”, anunciou, sem revelar detalhes.Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
A saída acontece em um momento de mudanças internas na emissora. Recentemente, a RedeTV! passou por uma reestruturação acionária, após Marcelo de Carvalho, empresário e ex-marido de Luciana, vender sua participação na empresa para Amilcare Dallevo Júnior, presidente e cofundador do canal.
A saída acontece em um momento de mudanças internas na emissora. Recentemente, a RedeTV! passou por uma reestruturação acionária, após Marcelo de Carvalho, empresário e ex-marido de Luciana, vender sua participação na empresa para Amilcare Dallevo Júnior, presidente e cofundador do canal.Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez Morad nasceu em São Paulo, em 3 de novembro de 1969, e construiu uma trajetória multifacetada como apresentadora, empresária e modelo, tornando-se uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira.
Luciana Gimenez Morad nasceu em São Paulo, em 3 de novembro de 1969, e construiu uma trajetória multifacetada como apresentadora, empresária e modelo, tornando-se uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira.Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Filha do empresário João Alberto Morad e da atriz Vera Gimenez, ela cresceu em uma família de classe média alta, com ascendência espanhola, portuguesa e libanesa.
Filha do empresário João Alberto Morad e da atriz Vera Gimenez, ela cresceu em uma família de classe média alta, com ascendência espanhola, portuguesa e libanesa.Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Parte da infância foi vivida na casa da avó materna, em São Paulo, durante o processo de separação dos pais. Após a morte da avó, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a morar com a mãe e o padrasto, o ator Jece Valadão (1930 – 2006).
Parte da infância foi vivida na casa da avó materna, em São Paulo, durante o processo de separação dos pais. Após a morte da avó, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a morar com a mãe e o padrasto, o ator Jece Valadão (1930 – 2006).Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
A sua carreira profissional começou cedo, aos 13 anos, quando iniciou trabalhos como modelo. Integrante da agência Elite, Luciana construiu uma sólida trajetória internacional, desfilando para grifes renomadas e vivendo em cidades como Milão, Paris, Hamburgo, Londres e Nova York.
A sua carreira profissional começou cedo, aos 13 anos, quando iniciou trabalhos como modelo. Integrante da agência Elite, Luciana construiu uma sólida trajetória internacional, desfilando para grifes renomadas e vivendo em cidades como Milão, Paris, Hamburgo, Londres e Nova York.Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
A estreia como apresentadora aconteceu em 15 de janeiro de 2001, quando assumiu o comando do “SuperPop” na RedeTV!, substituindo Adriane Galisteu.
A estreia como apresentadora aconteceu em 15 de janeiro de 2001, quando assumiu o comando do “SuperPop” na RedeTV!, substituindo Adriane Galisteu.Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
O programa, voltado a entrevistas com celebridades e temas polêmicos, enfrentou resistência inicial do público e da crítica. Luciana foi alvo de comentários negativos por erros de linguagem e gafes, atribuídos por ela ao fato de ter passado anos fora do país falando apenas inglês.
O programa, voltado a entrevistas com celebridades e temas polêmicos, enfrentou resistência inicial do público e da crítica. Luciana foi alvo de comentários negativos por erros de linguagem e gafes, atribuídos por ela ao fato de ter passado anos fora do país falando apenas inglês.Foto: Divulgação
Em 2010, Luciana passou a apresentar o game show “Mega Senha” ao lado de Marcelo de Carvalho, e dois anos depois estreou o “Luciana by Night”, seu primeiro talk show, exibido semanalmente com a participação do humorista Diogo Portugal.
Em 2010, Luciana passou a apresentar o game show “Mega Senha” ao lado de Marcelo de Carvalho, e dois anos depois estreou o “Luciana by Night”, seu primeiro talk show, exibido semanalmente com a participação do humorista Diogo Portugal.Foto: Reprodução do Facebook Superpop
Na vida pessoal, Luciana teve relacionamentos de grande repercussão pública. Ainda adolescente, namorou o cantor Rod Stewart, e em 1998 conheceu Mick Jagger, líder e vocalista dos Rolling Stones, com quem teve seu primeiro filho, Lucas Maurice Morad Jagger, nascido em Nova York, em 18 de maio de 1999.
Na vida pessoal, Luciana teve relacionamentos de grande repercussão pública. Ainda adolescente, namorou o cantor Rod Stewart, e em 1998 conheceu Mick Jagger, líder e vocalista dos Rolling Stones, com quem teve seu primeiro filho, Lucas Maurice Morad Jagger, nascido em Nova York, em 18 de maio de 1999.Foto: reprodução instagram
A gestação e o nascimento do filho foram amplamente noticiados, assim como a disputa judicial que levou ao reconhecimento da paternidade e à fixação de pensão. Após retornar ao Brasil em 2001, Luciana se estabeleceu em São Paulo com a mãe e o filho.
A gestação e o nascimento do filho foram amplamente noticiados, assim como a disputa judicial que levou ao reconhecimento da paternidade e à fixação de pensão. Após retornar ao Brasil em 2001, Luciana se estabeleceu em São Paulo com a mãe e o filho.Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Em 2004, conheceu Marcelo de Carvalho, com quem se casou dois anos depois, em uma cerimônia realizada em Ilhabela.
Em 2004, conheceu Marcelo de Carvalho, com quem se casou dois anos depois, em uma cerimônia realizada em Ilhabela.Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
Do relacionamento nasceu seu segundo filho, Lorenzo Gabriel Morad Fragali, em 2011. A união chegou ao fim em 2018, após 12 anos.
Do relacionamento nasceu seu segundo filho, Lorenzo Gabriel Morad Fragali, em 2011. A união chegou ao fim em 2018, após 12 anos.Foto: Reprodução do Instagram @lucianagimenez
