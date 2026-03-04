MEU NAMORADO COREANO
Como está mineira que se casou com coreano em reality da Netflix; veja
Morena Monacoe o Su-woong Kim participaram do doc-reality "Meu namorado coreano" da Netflix lançado em janeiro de 2026
O que começou com um match em um aplicativo se tornou o ponto de partida para uma história que sairia do virtual direto para as telas. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
A suíça e filha de mineira Morena Monaco, de 32 anos, conheceu o sul-coreano Su-woong Kim, de 35, durante uma viagem de trabalho. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
Durante idas e vindas entre Brasil, Suíça e Coreia do Sul, o casal viveu um relacionamento à distância até participarem do doc-reality "Meu namorado coreano", da Netflix, onde dividiram desafios e dramas da relação até a celebração da união tanto no país asiático quanto em Belo Horizonte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
O reality levou cinco brasileiras — Camila, Katy, Luanny, Mariana e Morena —, em diferentes estágios de relação à distância, para a Coreia do Sul, onde algumas delas já estiveram visitando seus amados, para descobrir se suas relações sobreviveriam às expectativas e às diferenças culturais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
Entre todas as participantes do doc-reality "Meu namorado coreano", que embarcaram rumo à Ásia para testar o relacionamento, Morena Monaco foi a única que teve um "final feliz" da temporada com o sul-coreano Su-woong Kim; Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
Morena Monacoe o Su-woong Kim participaram do doc-reality "Meu namorado coreano" da Netflix estreiado em janeiro de 2026. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
Mineira arruma marido coreano em série famosa na Netflix Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
Morena Monaco viu sua vida mudar ao conhecer o sul-coreano Su-woong Kim e viver um relacionamento que atravessou continentes. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
