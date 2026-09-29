Mineira mostra hematomas e áudio de briga com ex-marido coreano

Fotos dos hematomas e o áudio de uma discussão com o ex-marido, o sul-coreano Su-woong Kim, foram divulgados em um vídeo pela suíça Morena Monaco, em suas redes sociais – a jovem se apresenta como mineira por ter mão natural de Minas Gerais. O casal ficou conhecido ao participar do reality “Meu namorado coreano”, da Netflix. Na semana passada a cantora foi a público confirmar as agressões que sofria do ex durante o casamento.

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O vídeo de dez minutos começa com fotos dos hematomas no corpo de Morena, em seguida, começa a gravação de uma conversa entre ela e Su-woong sobre o relacionamento.

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Durante o diálogo, os dois discutem. Em determinado momento, Morena questiona o ex-marido sobre a necessidade de ele machucar seu pé. Depois, pede que ele vá embora e a situação se torna mais agressiva e Morena chama por Lucas, um amigo que também está no local.

Lucas chega e diz que vai chamar a polícia. Em seguida, Su-woong afirma que Morena o machucou primeiro. O áudio termina com Morena dizendo que o relacionamento entre os dois acabou.

Sem boletim de ocorrência

A reportagem questionou a assessoria de Morena sobre o registro de boletim de ocorrência relacionado às agressões. A equipe informou que a artista não fez o registro. Procurada novamente sobre o motivo, a assessoria ainda não havia respondido até a publicação desta matéria.

A divulgação do vídeo acontece após a confirmação das agressões pela artista. Na terça-feira da semana passada (22/9), a assessoria de Morena informou que ela sofreu agressões do então marido enquanto os dois estavam casados.

Segundo o comunicado, os episódios aconteceram em Brasília. Na época, Morena decidiu perdoar Su-woong e tentou reconstruir o casamento. Ela também relatou o que havia ocorrido a pessoas próximas, mas escolheu não divulgar os detalhes naquele momento.

Relacionamento

Morena e Su-woong ficaram conhecidos após participarem do doc-reality “Meu namorado coreano”, da Netflix. Os dois se conheceram em maio de 2024, por meio de um aplicativo de relacionamento, quando Morena estava na Coreia do Sul para gravar um videoclipe.

Depois de duas semanas conversando por mensagens e chamadas de vídeo, eles se encontraram pessoalmente. O casal passou a manter um relacionamento à distância, com viagens entre Coreia do Sul, Suíça e Brasil.

Os dois se reencontraram durante as gravações do reality, após quatro meses sem se ver. Morena foi a única das cinco participantes da temporada a terminar o programa casada.

Fim do casamento

A cerimônia foi realizada no Brasil e posteriormente na Coreia do Sul. Em Belo Horizonte, Morena escolheu o Santuário São José, no Centro, para o casamento.

O casal anunciou o fim da relação em março deste ano, cerca de três meses após a estreia do reality. Segundo comunicado divulgado pela assessoria na época, a decisão veio depois de um período de conversas e reflexões.

Os dois agradeceram o apoio recebido do público e pediram compreensão e respeito diante do término.

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*Estagiária sob supervisão