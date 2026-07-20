Educação
Aprendendo a Lição: saiba tudo sobre o dorama sul-coreano da Netflix
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Na série, professores perderam sua autoridade, alunos abusivos não sofrem consequências por seus atos e pais problemáticos contribuem para o caos nas instituições de ensino. Para tentar resolver esse problema, o governo cria o Departamento de Proteção dos Direitos Educacionais, uma unidade especial responsável por investigar e intervir em casos graves. Os integrantes do órgão utilizam métodos diretos e, em diversas situações, físicos. Foto: Divulgação
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O protagonista da trama é Na Hwa-jin, interpretado pelo ator Kim Moo-yul, inspetor que se torna uma das principais figuras da força-tarefa. Ao longo dos episódios, ele e sua equipe investigam casos de bullying, criminalidade juvenil, abuso de poder e negligência no ambiente escolar. Foto: Divulgação
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A produção também conta com Lee Sung-min como Choi Gang-seok, fundador da iniciativa, Jin Ki-joo como Im Han-rim, investigadora que integra a equipe, e Pyo Ji-hoon, conhecido como P.O, integrante do grupo Block B, no papel de Bong Geun-dae. Foto: Divulgação
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"Aprendendo a Lição" nasceu no formato de quadrinhos digitais. A série é baseada no webtoon "Get Schooled", escrito por Chae Yong Taek e ilustrado por Han Ga Ram, obra que abordava a violência contra professores e o comportamento de estudantes abusivos no sistema educacional sul-coreano. Foto: Divulgação
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A repercussão foi tão grande na Coréia do Sul, que políticos começaram a debater sobre o tema. Eles até discutiram uma proposta inspirada no departamento fictício retratado no dorama, com o objetivo de criar uma estrutura de apoio a professores em casos de denúncias, reclamações e processos relacionados ao exercício da profissão. Foto: Divulgação
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A forma como os personagens resolvem os casos ao longo da trama, porém, é considerada controversa, já que as intervenções recorrem a métodos agressivos em vez de caminhos legais ou administrativos. Esse formato de resolução é um dos elementos centrais discutidos pelo público desde a estreia da produção. Foto: Divulgação
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A Netflix ainda não confirmou oficialmente uma segunda temporada de "Aprendendo a Lição". A série, no entanto, deixa espaço para novos episódios por meio de uma cena pós-créditos que apresenta um possível novo caso envolvendo bullying em um time de basquete do colégio. Foto: Divulgação
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