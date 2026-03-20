Comida de dorama: 5 receitas coreanas fáceis para fazer em casa

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A febre dos doramas, as novelas sul-coreanas, definitivamente invadiu a cozinha dos brasileiros. Cenas de personagens saboreando pratos coloridos e fumegantes despertam a curiosidade e o apetite de quem assiste. O crescente interesse pela cultura da Coreia do Sul, impulsionado por produções de sucesso, transforma a culinária em mais uma forma de se conectar com esse universo.

Essa imersão cultural vai além da tela. A busca por ingredientes como gochujang (pasta de pimenta fermentada) e óleo de gergelim aumentou nos mercados. Para quem deseja trazer esses sabores para a rotina, a boa notícia é que muitos pratos icônicos são mais simples de preparar do que parecem. Adaptar as receitas para a cozinha de casa é uma maneira deliciosa de vivenciar um pouco do que se vê nas séries.

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Separamos cinco pratos clássicos da culinária coreana que sempre marcam presença nos doramas e que você pode fazer em casa.

Kimchi

É quase impossível falar de comida coreana sem mencionar o kimchi. Este acompanhamento feito de repolho chinês (napa) fermentado com uma pasta de pimentas e temperos é a base de muitas refeições. Seu sabor é complexo: picante, ácido e umami. Embora o repolho napa seja o ingrediente clássico, existem variações regionais que utilizam outros vegetais como rabanete ou acelga. O processo tradicional pode ser longo, mas existem versões rápidas que permitem ter um kimchi caseiro pronto em poucos dias, perfeito para servir com arroz ou como ingrediente em outras receitas.

Tteokbokki

Um dos lanches de rua mais famosos da Coreia, o tteokbokki é frequentemente visto em cenas casuais entre amigos nos doramas. O prato consiste em uma massa de arroz cilíndrica e macia, cozida em um molho vermelho, picante e levemente adocicado. É uma comida reconfortante, ideal para dias mais frios, e sua preparação em casa é surpreendentemente rápida, levando poucos ingredientes principais.

Bibimbap

Visualmente, o bibimbap é um dos pratos mais atraentes. Trata-se de uma tigela de arroz coberta com uma variedade de vegetais salteados, fatias de carne (geralmente bovina) e um ovo frito por cima. O segredo está em misturar tudo antes de comer com o gochujang. É uma refeição completa, nutritiva e altamente personalizável, pois você pode usar os legumes que tiver disponíveis.

Bulgogi

O bulgogi é uma aposta certa para quem gosta de carne com sabor agridoce. São finas fatias de carne bovina marinadas em uma mistura de shoyu, açúcar, alho e óleo de gergelim, depois grelhadas ou fritas rapidamente. O resultado é uma carne suculenta e caramelizada, que pode ser servida com arroz e folhas de alface para fazer "trouxinhas" na hora de comer, como é costume na Coreia.

Japchae

Este prato de macarrão de batata-doce é outro clássico que brilha pela combinação de sabores e texturas. O macarrão, que fica translúcido e elástico após o cozimento, é misturado com vegetais coloridos salteados, como espinafre, cenoura e cogumelos, e temperado com um molho à base de shoyu e óleo de gergelim. O japchae pode ser servido quente ou frio, como prato principal ou acompanhamento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.