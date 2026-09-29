Tiroteio em Montes Claros: suspeito é liberado após balear pai e filho

Um homem de 24 anos e uma criança de 2 — pai e filho — ficaram feridos depois que o carro em que estavam foi alvo de tiros no cruzamento de duas avenidas na região central de Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde de segunda-feira (28/9). Registrada por uma câmera de segurança, a ação teve grande repercussão nas redes sociais. O suspeito, de 20 anos, fugiu, mas foi preso na noite do mesmo dia, depois de a Polícia Militar (PM) montar um cerco na cidade. Ele, no entanto, foi liberado pela Polícia Civil.

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A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante, mas que o delegado responsável não ratificou a prisão por considerar insuficientes os indícios de autoria reunidos até o momento.

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Segundo a PM, o suspeito foi localizado e preso no Bairro Santa Cecília (região do Bairro Renascença). A motivação do crime seria a disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro e a vingança pelo assassinato do cunhado do suspeito, ocorrido em 13 de setembro.

Como o crime aconteceu

No início da tarde de segunda-feira, um VW Gol preto trafegava pela Avenida Mestra Fininha, no sentido Bairro Jardim São Luiz/Centro (a "descida da Escola Normal"). O carro era seguido por uma motocicleta, também preta, ocupada por dois homens.

Conforme as imagens da câmera de segurança, quando o veículo parou no sinal vermelho do cruzamento da Avenida Mestra Fininha com a Avenida Deputado Rodrigues (a "Avenida Sanitária"), a motocicleta se aproximou. O garupa, de capacete, desceu da moto e, com o revólver junto ao vidro da porta do passageiro, efetuou vários disparos em direção ao motorista do Gol.

O condutor conseguiu descer do veículo e saiu correndo, atravessando a pista contrária da Avenida Mestra Fininha.

Na sequência, o carro saiu desgovernado. No veículo estava ainda um terceiro ocupante, que não foi identificado e saiu ileso.

O atirador fugiu em seguida na motocicleta, pilotada por um comparsa.

Conforme a PM, o motorista do Gol foi atingido no ombro. Depois de escapar da tentativa de homicídio, ele procurou o pronto-socorro de um hospital da cidade, onde foi atendido e liberado. A criança, que estava no banco traseiro, sofreu ferimentos leves, causados por estilhaços de vidro, e também foi atendida e liberada.

O vídeo do ataque foi amplamente compartilhado nas redes sociais e teve grande repercussão na cidade.

O comando da 11ª Região da Polícia Militar (RPM) montou um grande cerco, com o apoio da Polícia Civil, para localizar e prender o suspeito. Nesta terça-feira (29/9), a PM informou que, durante as diligências, identificou o homem por meio de levantamentos e de imagens de câmeras de segurança.

De acordo com a PM, ele foi localizado na casa do sogro, preso e encaminhado à Delegacia de Plantão.

O VW Gol atingido pelos tiros foi periciado e levado para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Indícios insuficientes para a prisão

Em nota divulgada nesta terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "um jovem de 20 anos foi autuado em flagrante pela suspeita de participação em uma tentativa de homicídio ocorrida em Montes Claros". Na sequência, a nota afirma que os indícios reunidos não foram suficientes para manter a prisão cautelar. Ou seja: o suspeito foi liberado.

"Após análise dos elementos apresentados, a autoridade policial não ratificou a prisão em flagrante, considerando que, neste momento inicial, os indícios reunidos não são suficientes para estabelecer, de forma segura, a autoria delitiva e justificar a manutenção da prisão cautelar", diz a nota.

A Polícia Civil informou ainda que "a investigação prossegue na Delegacia de Homicídios de Montes Claros, com a realização das diligências necessárias para o esclarecimento dos fatos, inclusive quanto à identificação e eventual responsabilização dos envolvidos e motivação dos fatos".

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"O procedimento investigativo será concluído no prazo previsto na legislação. Outras informações sobre o caso serão divulgadas pela Polícia Civil em momento oportuno, conforme o avanço das investigações", encerra a nota.