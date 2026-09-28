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Carro é alvo de tiros em cruzamento de avenidas em Montes Claros

Motorista e filho de 2 anos ficam feridos; motivação do crime é desconhecida, e atirador é procurado pela polícia

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
28/09/2026 21:27 - atualizado em 28/09/2026 22:39

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Crime ocorreu no cruzamento das avenidas Mestra Fininha e Deputado Esteves Rodrigues, em Montes Claros
Crime ocorreu no cruzamento das avenidas Mestra Fininha e Deputado Esteves Rodrigues, em Montes Claros crédito: redes sociais/divulgação

Um homem de 22 anos e o filho, de 2 anos, ficaram feridos depois que o carro em que estavam foi alvo de tiros no cruzamento das avenidas Mestra Fininha e Deputado Rodrigues, na região central de Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde desta segunda-feira (28/9). A ação foi registrada por uma câmera de segurança.

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O carro seguia no sentido Bairro Jardim São Luiz/Centro e parou no sinal vermelho. Nesse momento, uma motocicleta de cor escura, com dois homens, se aproximou. Segundo as imagens, os ocupantes da moto já perseguiam o carro.

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Na sequência, um homem armado com um revólver, que estava na garupa e usava capacete, desce e efetua vários disparos contra o condutor. Ele consegue abrir a porta e, em seguida, sai correndo, atravessando a pista contrária da avenida.

O automóvel sai desgovernado com a criança e um terceiro ocupante, que não foi identificado e não ficou ferido. Depois, para sem maiores consequências.

O suspeito foge na moto, conduzida por um comparsa.

Conforme a Polícia Militar (PM), o homem de 22 anos foi atingido no ombro. Após escapar da ação, ele compareceu ao pronto-socorro de um hospital da cidade, onde foi atendido e liberado. A criança, de dois anos, sofreu ferimentos leves causados por estilhaços de vidro e também foi medicada e liberada.

A motivação do crime não foi revelada.

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Na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar informou que as buscas continuam na tentativa de identificar e prender os envolvidos.

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