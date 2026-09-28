MG: homem amarra filha ao próprio corpo, joga gasolina e ameaça atear fogo

Um homem, de 43 anos, foi preso suspeito de manter a filha, de 4 anos, em cárcere privado, em São João das Missões, no Norte de Minas, na última quarta-feira (23/9). Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local, o suspeito mantinha a menina presa junto ao próprio corpo, e os dois estavam encharcados de gasolina.

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Conforme a corporação, a mãe da menina acionou os policiais e relatou que o ex-companheiro estava dentro de casa com a criança amarrada ao próprio corpo. Ainda conforme a denúncia, o homem estava armado com um facão e tinha um galão de gasolina. Ele ainda teria ameaçado atear fogo nele e na filha caso a mulher não fosse até o imóvel para trocar a vida da criança pela dela.

Antes de os policiais chegarem ao local, o avô da criança tentou intervir e foi atingido com um golpe no braço. Ele foi socorrido por terceiros e levado para o hospital de Manga, na mesma região. Assim que receberam a denúncia, os policiais foram até a residência e montaram uma estratégia para realizar a abordagem e preservar a vida da vítima.