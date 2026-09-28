MG: homem amarra filha ao próprio corpo, joga gasolina e ameaça atear fogo
Suspeito, de 43 anos, foi preso em flagrante; segundo a PM, ele ameaçou matar a filha caso a ex-companheira não fosse ao imóvel para trocar a vida dela pela da criança
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Um homem, de 43 anos, foi preso suspeito de manter a filha, de 4 anos, em cárcere privado, em São João das Missões, no Norte de Minas, na última quarta-feira (23/9). Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local, o suspeito mantinha a menina presa junto ao próprio corpo, e os dois estavam encharcados de gasolina.
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Conforme a corporação, a mãe da menina acionou os policiais e relatou que o ex-companheiro estava dentro de casa com a criança amarrada ao próprio corpo. Ainda conforme a denúncia, o homem estava armado com um facão e tinha um galão de gasolina. Ele ainda teria ameaçado atear fogo nele e na filha caso a mulher não fosse até o imóvel para trocar a vida da criança pela dela.
Antes de os policiais chegarem ao local, o avô da criança tentou intervir e foi atingido com um golpe no braço. Ele foi socorrido por terceiros e levado para o hospital de Manga, na mesma região. Assim que receberam a denúncia, os policiais foram até a residência e montaram uma estratégia para realizar a abordagem e preservar a vida da vítima.
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Ao perceber a aproximação dos militares pelos fundos da casa, o homem soltou o facão e tentou acionar um isqueiro. Foi quando a equipe que fazia o cerco pelo outro lado da casa conseguiu conter e imobilizar o suspeito. Ao mesmo tempo, outros militares resgataram a criança, que não se feriu. Os dois tinham forte odor de combustível no corpo.
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A mãe da criança afirmou que já havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro por ameaça neste ano, mas não solicitou medida protetiva porque, segundo ela, ele estava viajando a trabalho e não havia feito novas ameaças. Ainda conforme a PM, o homem voltou a ameaçar a mulher por ciúmes. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil de Januária, no Norte do estado.