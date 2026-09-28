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COMBATE AO TRÁFICO

Líder do PCC é preso em Uberlândia em operação contra tráfico de drogas

Ação apreendeu drogas, mais de R$ 100 mil em tênis de luxo, dinheiro, veículos e máquina a vácuo no Triângulo Mineiro

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
28/09/2026 16:32

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Caixas de tênis de marca de diferentes cores com os calçados coloridos abaixo. Foto também contém bandeira preta com escrita
Operação faz parte de desdobramento da Operação Fake Rice, que investiga atuações dentro do tráfico internacional de drogas crédito: Divulgação/FICCO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) prendeu um dos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ação, realizada nesse domingo (27/9), faz parte de desdobramento da Operação Fake Rice, que investiga atuações dentro do tráfico internacional de drogas. O nome do suspeito não foi divulgado. 

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Durante a ação, foram apreendidos drogas, uma máquina para embalar produtos a vácuo, dinheiro, veículos e mais de R$ 100 mil em tênis de luxo.

A Operação Fake Rice teve início em maio deste ano. O líder do PCC estava foragido desde o começo das operações. No total, até o momento, já foram cumpridos 76 mandados judiciais em nove cidades nos estados de Minas Gerais, Amazonas, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro, além de sequestro patrimonial até o limite de R$ 120 milhões. 

27 toneladas de maconha

Investigações relacionadas apontam pelo menos nove apreensões de grandes carregamentos de maconha. Somadas, as cargas chegam a cerca de 27 toneladas da droga, além da localização de uma lavoura com aproximadamente 2 mil pés de cannabis sativa.

Segundo as investigações, a organização criminosa atuava há cerca de oito anos na região do Triângulo Mineiro, atuando na importação, no transporte, no armazenamento e na distribuição de grandes quantidades de entorpecentes, especialmente maconha proveniente do Paraguai e da Colômbia.

A FICCO/MG, coordenada pela Polícia Federal (PF), é composta pelas Polícias Militar de Minas Gerais (PMMG), Civil de Minas Gerais (PCMG), Penal de Minas Gerais (PPMG) e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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