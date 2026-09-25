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DESCAMINHO

Jovem é preso na BR-050 com iPhones e remédio para emagrecer do Paraguai

Segundo Polícia Rodoviária Militar, o Jovem foi abordado na rodovia, entre Delta e Uberaba, com eletrônicos e medicamento sem documentação fiscal e aduaneira

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
25/09/2026 16:25 - atualizado em 25/09/2026 16:28

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Viatura da Policia Federal
Jovem foi levado para a sede da Polícia Federal, em Uberaba crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Um jovem de 22 anos foi preso na BR-050, entre Delta e Uberaba, no Triângulo Mineiro, com dois iPhones 18 Pro Max, um iPad, um PlayStation 5, duas caixas de ampolas de tirzepatida, medicamento usado para emagrecimento, além de uma ampola de anabolizante. Os produtos teriam sido adquiridos no Paraguai e estavam sem documentação fiscal e aduaneira.

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Segundo a Polícia Rodoviária Militar de Uberlândia, a abordagem aconteceu na tarde dessa quinta-feira (24/9). Durante a fiscalização, o jovem demonstrou nervosismo e afirmou que os produtos eram para uso próprio, mas não apresentou os documentos necessários para comprovar a entrada regular dos itens no país.

Além dos aparelhos eletrônicos, os militares encontraram oito ampolas de tirzepatida. O medicamento é utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 — condição em que o corpo não consegue usar o açúcar do sangue de forma correta, acumulando altas taxas de glicose na corrente sanguínea — e também para emagrecimento. De acordo com a PM, o produto estava sem a documentação necessária e sem o controle sanitário específico.

O jovem foi preso em flagrante por descaminho, pela falta de comprovação do pagamento dos impostos sobre os aparelhos eletrônicos.

Ele foi encaminhado para a sede da Polícia Federal (PF), em Uberaba junto com os medicamentos e os eletrônicos. A reportagem procurou a corporação para saber se ele permanece preso e aguarda retorno.

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*Estagiária sob supervisão

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