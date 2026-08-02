BH: jovem é preso e adolescente apreendido em laboratório de cocaína

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) a cercar e fechar um laboratório de refino, desdobra e preparo de cocaína, que funcionava com um adolescente e um jovem, em Belo Horizonte.

A ação ocorreu na noite deste sábado (1/8) no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste da capital mineira.

Foram apreendidos 1.001 pinos de cocaína e 16 porções grandes da mesma substância, além de uma balança de precisão, um liquidificador, uma peneira, uma faca, uma bacia plástica, um prato, três celulares, dois invólucros de acondicionamento e uma motocicleta.

A carga pronta apreendida poderia ser vendida por cerca de R$ 25 mil. Já as porções grandes, utilizadas como insumo bruto para refino e mistura, multiplicam esse valor no atacado e no fracionamento final.

O local do crime é próximo da Avenida Amazonas, Avenida Teresa Cristina e do Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, além de estar próximo à estação de metrô Vila Oeste.

A operação resultou na prisão de um jovem, de 19 anos, na apreensão de um adolescente, de 17 anos.

O endereço não operava apenas como ponto de venda direta, mas sim como uma estrutura intermediária de processamento.

A presença de liquidificador, peneira, bacia e pratos recobertos pelos resíduos do entorpecente indica a prática de adulteração e mistura da matéria-prima para aumentar o volume da cocaína.

Já a balança e os invólucros evidenciam as etapas de fracionamento (dolagem) e embalagem, preparando o material tanto para a distribuição no atacado quanto para o abastecimento do varejo regional.

Como foi a ação policial?

A denúncia anônima informou que a residência era usada para o preparo de drogas e que uma motocicleta fazia o transporte dos entorpecentes.

As equipes do Tático Móvel do 34º Batalhão da PMMG realizaram um monitoramento no local e flagraram a chegada do motociclista, que entregou uma sacola ao suspeito, de 19 anos.

Com a aproximação policial, o condutor fugiu de moto e deixou cair um celular, enquanto o jovem correu para o imóvel, deixando cair uma sacola com 10 porções grandes de cocaína antes de ser alcançado e preso.

Dentro da casa, os militares contiveram o adolescente, que também tentava escapar.

Em um dos quartos, foram localizados os 1.001 pinos de cocaína, outras seis porções grandes e todo o aparato de refino.

O adolescente admitiu que recebia dinheiro do outro suspeito, que estava em liberdade provisória, para preparar a droga.

De acordo com a PMMG, o suspeito, de 19 anos, possui extenso histórico criminal, desde os 14 anos, somando 16 registros no Sistema de Defesa Social (14 por tráfico e um por associação ao tráfico), enquanto o adolescente não tinha passagens anteriores.

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Todos os materiais e os envolvidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil.

Operação policial

Denúncia anônima: alerta sobre a existência do laboratório e sobre o transporte por motocicleta

alerta sobre a existência do laboratório e sobre o transporte por motocicleta Monitoramento tático: militares vigiam o imóvel na Rua Avelino Foscolo e presenciam a entrega

militares vigiam o imóvel na Rua Avelino Foscolo e presenciam a entrega Fuga e perseguição: suspeito, de 19 anos, tenta correr para a casa e deixa cair sacola com droga

suspeito, de 19 anos, tenta correr para a casa e deixa cair sacola com droga Prisão do organizador: jovem, que estava em liberdade provisória, é alcançado e preso

jovem, que estava em liberdade provisória, é alcançado e preso Apreensão do menor: adolescente, de 17 anos, é apreendido dentro da residência

adolescente, de 17 anos, é apreendido dentro da residência Localização do material: polícia encontra 1.001 pinos e aparato de refino em um dos quartos

Materiais e ferramentas recolhidos no laboratório

Cocaína pronta: 1.001 pinos prontos para comercialização direta

1.001 pinos prontos para comercialização direta Insumo bruto: 16 porções grandes da substância destinadas ao refino

16 porções grandes da substância destinadas ao refino Equipamentos de mistura: liquidificador, peneira, bacia plástica e prato

liquidificador, peneira, bacia plástica e prato Ferramentas de medição: balança de precisão para dosagem

balança de precisão para dosagem Veículo de transporte: motocicleta utilizada na entrega dos entorpecentes

motocicleta utilizada na entrega dos entorpecentes Comunicação e embalagem: três celulares e dois invólucros plásticos

Canais de denúncia