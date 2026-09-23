Caminhão ODS leva programação gratuita ao Rio de Janeiro

O Ministério da Cultura, em parceria com a Oliveira Produções e com patrocínio da Repsol Sinopec Brasil, realizará, entre 24 e 29 de setembro de 2026, uma programação cultural e educativa gratuita no Rio de Janeiro. As atividades ocorrerão em escolas públicas da cidade e em evento aberto no Aterro do Flamengo, na Av. Infante Dom Henrique, e têm como objetivo divulgar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando o ODS 14 – Vida na Água, por meio de linguagens artísticas como teatro, audiovisual, fotografia, gravura e experiências interativas.

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A iniciativa integra o projeto Caminhão Conhecendo os ODS, que há sete anos circula pelo território nacional, promovendo experiências ligadas à sustentabilidade, cidadania e participação comunitária. O projeto é executado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com apoio logístico da Repsol Sinopec Brasil.

Nas escolas participantes, a programação inclui o espetáculo “Semeando o Futuro”, que apresenta os 17 ODS com foco nos oceanos, combinando narrativa e personagens que relacionam desafios globais ao cotidiano local. O circuito, que passa por São Sebastião, Rio de Janeiro e Paraty, prevê 3.600 participações no espetáculo. Além disso, serão realizadas 600 vagas em oficina de artes cênicas coletiva, que estimula expressão, escuta e trabalho em grupo, permitindo que os estudantes transformem os temas do espetáculo em novas cenas.

A mostra audiovisual itinerante exibirá documentários e filmes independentes sobre sustentabilidade, com expectativa de 1.650 participações ao longo do percurso. No âmbito da ação “Criatividade das Artes”, a Universidade Estácio de Sá sediará uma exposição de fotografia que relaciona produção artística contemporânea, território e ODS, e oferecerá oficina de artes plásticas e gravura, com metas de 300 e 1.500 participações, respectivamente.

No dia 26 de setembro, o estacionamento ao lado da Marina da Glória, no Aterro do Flamengo, receberá o público geral. A programação, aberta e gratuita, prevê a presença de 4 mil participantes e contará com o Palco ODS, apresentações culturais, palestras e 13 tendas temáticas dedicadas à sustentabilidade, cidadania e aos ODS. O espaço interativo permitirá que famílias, estudantes e comunidade experimentem atividades que aproximam os temas dos ODS da realidade urbana.

Talita Alves, coordenadora de Relações Externas e Institucionais da Repsol Sinopec Brasil, ressaltou a importância da cultura e da educação para compreender desafios presentes e futuros, destacando que a iniciativa busca tornar a educação ambiental e a cultura oceânica acessíveis e criativas para crianças e jovens.

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Após a fase no Rio de Janeiro, o projeto seguirá para escolas públicas de Paraty entre 29 de setembro e 30 de outubro de 2026, mantendo ações de acessibilidade para garantir a participação de todos os públicos. O cronograma inclui visitas a escolas municipais específicas nos dias 24, 25 e 29 de setembro, exposição de fotografia na Unidade Copacabana e o evento em praça pública no dia 26 de setembro, das 9h às 18h.