Mulher tenta entrar em presídio com drogas dentro do estrogonofe

Uma mulher foi presa na última sexta-feira (25/9) ao tentar entrar no Conjunto Penal de Feira de Santana, no interior da Bahia, com drogas escondidas dentro de um pote de estrogonofe de frango. A Polícia Penal informou que a refeição seria entregue ao companheiro da suspeita, que está detido no Pavilhão IV da unidade.

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Durante a revista de rotina, agentes penitenciários descobriram dois pacotes ocultos na comida. A análise revelou 37 gramas de uma substância análoga à cocaína.

Outros cinco embrulhos foram localizados no mesmo recipiente, contendo 133 gramas de um material com características de maconha.

A mulher foi encaminhada à delegacia de Serrinha, junto com todo o entorpecente apreendido, para a realização dos procedimentos legais.

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A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que abrirá um processo administrativo para investigar a participação do detento que receberia a refeição. Caso a ligação seja confirmada, ele sofrerá medidas disciplinares.