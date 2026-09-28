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DROGA ESCONDIDA

Mulher tenta entrar em presídio com drogas dentro do estrogonofe

Mulher levou pacotes em uma refeição que seria entregue ao companheiro dela na prisão. Ela foi detida pela polícia

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LC
Lucas Cardoso
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Lucas Cardoso
Repórter
28/09/2026 09:19

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Mulher tenta entrar em presídio com drogas dentro do estrogonofe e é detida pela polícia
Mulher tenta entrar em presídio com drogas dentro do estrogonofe e é detida pela polícia crédito: Tupi

Uma mulher foi presa na última sexta-feira (25/9) ao tentar entrar no Conjunto Penal de Feira de Santana, no interior da Bahia, com drogas escondidas dentro de um pote de estrogonofe de frango. A Polícia Penal informou que a refeição seria entregue ao companheiro da suspeita, que está detido no Pavilhão IV da unidade.

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Durante a revista de rotina, agentes penitenciários descobriram dois pacotes ocultos na comida. A análise revelou 37 gramas de uma substância análoga à cocaína.


Outros cinco embrulhos foram localizados no mesmo recipiente, contendo 133 gramas de um material com características de maconha.



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A mulher foi encaminhada à delegacia de Serrinha, junto com todo o entorpecente apreendido, para a realização dos procedimentos legais.

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A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que abrirá um processo administrativo para investigar a participação do detento que receberia a refeição. Caso a ligação seja confirmada, ele sofrerá medidas disciplinares.


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