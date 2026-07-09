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Dicas que fazem toda a diferença no preparo do estrogonofe

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Redação Flipar
  • Escolha um corte de carne macio Carnes macias, como filé-mignon, alcatra, contrafilé ou patinho, costumam proporcionar um estrogonofe mais suculento e agradável. Cortes muito fibrosos exigem maior tempo de cozimento e podem comprometer a textura delicada que caracteriza o prato.
    Escolha um corte de carne macio Carnes macias, como filé-mignon, alcatra, contrafilé ou patinho, costumam proporcionar um estrogonofe mais suculento e agradável. Cortes muito fibrosos exigem maior tempo de cozimento e podem comprometer a textura delicada que caracteriza o prato. Foto: imagem gerada por i.a
  • Sele a carne em fogo alto O ideal é dourar a carne rapidamente em fogo alto e em pequenas porções, evitando que a panela fique cheia. Esse processo favorece a formação de uma crosta saborosa e impede que a carne cozinhe na própria água, preservando sua suculência.
    Sele a carne em fogo alto O ideal é dourar a carne rapidamente em fogo alto e em pequenas porções, evitando que a panela fique cheia. Esse processo favorece a formação de uma crosta saborosa e impede que a carne cozinhe na própria água, preservando sua suculência. Foto: imagem gerada por i.a
  • Capriche no refogado de cebola e alho Um bom refogado forma a base do sabor do estrogonofe. Cozinhar a cebola até ficar macia e adicionar o alho no momento certo realça os aromas sem deixar os ingredientes queimarem ou amargarem.
    Capriche no refogado de cebola e alho Um bom refogado forma a base do sabor do estrogonofe. Cozinhar a cebola até ficar macia e adicionar o alho no momento certo realça os aromas sem deixar os ingredientes queimarem ou amargarem. Foto: imagem gerada por i.a
  • Equilibre os temperos e os molhos Mostarda, ketchup ou molho de tomate devem ser usados com moderação para que nenhum ingrediente se sobreponha aos demais. O equilíbrio entre acidez, dulçor e cremosidade resulta em um molho mais harmonioso.
    Equilibre os temperos e os molhos Mostarda, ketchup ou molho de tomate devem ser usados com moderação para que nenhum ingrediente se sobreponha aos demais. O equilíbrio entre acidez, dulçor e cremosidade resulta em um molho mais harmonioso. Foto: imagem gerada por i.a
  • Use cogumelos para enriquecer o sabor Cogumelos frescos ou em conserva acrescentam textura e um delicado sabor terroso ao prato. O ideal é adicioná-los quando o molho já estiver praticamente pronto, preservando melhor suas características.
    Use cogumelos para enriquecer o sabor Cogumelos frescos ou em conserva acrescentam textura e um delicado sabor terroso ao prato. O ideal é adicioná-los quando o molho já estiver praticamente pronto, preservando melhor suas características. Foto: imagem gerada por i.a
  • Acrescente o creme de leite apenas no final O creme de leite deve entrar nos minutos finais do preparo e não deve ferver intensamente. Esse cuidado ajuda a manter o molho homogêneo, cremoso e com aparência mais aveludada.
    Acrescente o creme de leite apenas no final O creme de leite deve entrar nos minutos finais do preparo e não deve ferver intensamente. Esse cuidado ajuda a manter o molho homogêneo, cremoso e com aparência mais aveludada. Foto: imagem gerada por i.a
  • Acerte a cremosidade do molho O molho deve envolver a carne sem ficar excessivamente líquido ou pesado. Respeitar o tempo de redução e controlar a quantidade de líquidos são atitudes que contribuem para alcançar a consistência ideal.
    Acerte a cremosidade do molho O molho deve envolver a carne sem ficar excessivamente líquido ou pesado. Respeitar o tempo de redução e controlar a quantidade de líquidos são atitudes que contribuem para alcançar a consistência ideal. Foto: YouTube/BRUNA CARVALHO TV
  • Sirva com os acompanhamentos clássicos Arroz branco soltinho e batata palha crocante continuam sendo os parceiros mais tradicionais do estrogonofe. Além de equilibrar texturas e sabores, esses acompanhamentos valorizam a apresentação e tornam a refeição ainda mais completa.
    Sirva com os acompanhamentos clássicos Arroz branco soltinho e batata palha crocante continuam sendo os parceiros mais tradicionais do estrogonofe. Além de equilibrar texturas e sabores, esses acompanhamentos valorizam a apresentação e tornam a refeição ainda mais completa. Foto: imagem gerada por i.a
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